Головна Новини
23 листопада • оновлено в 17:13
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Соратник Горбачова спрогнозував результат нормандської зустрічі

1.8т
Читати матеріал російською

Російський політолог, історик, соратник екс-президента СРСР Михайла Горбачова Віктор Мироненко заявив, що на нормандському саміті 9 грудня може бути досягнута домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

"Мені б дуже хотілося, щоб в Парижі 9 грудня стався якийсь прорив, хоча б в розумінні колосальної шкоди цього конфлікту для Росії і України і його крайньої небезпеки для Європи і світу", – сказав він OBOZREVATEL.

Політик розповів, що він з великою надією дивиться на будь-яку спробу знайти рішення російсько-українського конфлікту, але в даному конкретному випадку особливих ілюзій не плекає.

Новини
"Потрібно домовлятися": Зеленський розкрив стратегію щодо "нормандського формату"

У цьому контексті він нагадав: "Проблем накопичилося дуже багато, вони не вирішувалися роками. З обох сторін були допущені серйозні політичні помилки, і розв'язати цей вузол ні в нормандському, ні в іншому форматі за одну зустріч не вдасться".

"Будемо сподіватися на розум і гнучкість переговірників – занадто велика ціна впертості", сказав політик

"Будемо сподіватися на розум і гнучкість переговірників – занадто велика ціна впертості", сказав політик

Віктор Мироненко також нагадав про нещодавній тематичний коментар російського політтехнолога Олексія Чеснакова, "який тісно працює з російським політичним керівництвом". "Прочитавши його, я не побачив там жодних змін в російській позиції ні на йоту, а успіх будь-яких переговорів залежить і від такої готовності".

"Але будемо сподіватися на розум і гнучкість переговірників – занадто велика ціна впертості", – зауважив політик.

Новини
Договірняки за "формулою Штайнмаєра": з'ясувалися скандальні деталі "нормандської зустрічі"

Як писав OBOZREVATEL, 9 грудня Зеленський має намір зустрітися з Путіним в рамках "нормандського формату" в Парижі. Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Віктор Мироненко
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги