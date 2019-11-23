Соратник Горбачова спрогнозував результат нормандської зустрічі

Російський політолог, історик, соратник екс-президента СРСР Михайла Горбачова Віктор Мироненко заявив, що на нормандському саміті 9 грудня може бути досягнута домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

"Мені б дуже хотілося, щоб в Парижі 9 грудня стався якийсь прорив, хоча б в розумінні колосальної шкоди цього конфлікту для Росії і України і його крайньої небезпеки для Європи і світу", – сказав він OBOZREVATEL.

Політик розповів, що він з великою надією дивиться на будь-яку спробу знайти рішення російсько-українського конфлікту, але в даному конкретному випадку особливих ілюзій не плекає.

У цьому контексті він нагадав: "Проблем накопичилося дуже багато, вони не вирішувалися роками. З обох сторін були допущені серйозні політичні помилки, і розв'язати цей вузол ні в нормандському, ні в іншому форматі за одну зустріч не вдасться".

"Будемо сподіватися на розум і гнучкість переговірників – занадто велика ціна впертості", сказав політик

Віктор Мироненко також нагадав про нещодавній тематичний коментар російського політтехнолога Олексія Чеснакова, "який тісно працює з російським політичним керівництвом". "Прочитавши його, я не побачив там жодних змін в російській позиції ні на йоту, а успіх будь-яких переговорів залежить і від такої готовності".

"Але будемо сподіватися на розум і гнучкість переговірників – занадто велика ціна впертості", – зауважив політик.

Як писав OBOZREVATEL, 9 грудня Зеленський має намір зустрітися з Путіним в рамках "нормандського формату" в Парижі. Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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