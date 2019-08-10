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Соколова назвала Богомолець автором "п*здецю" і викрила в хитрості

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Законопроект народної депутатки Ольги Богомолець "Про протидію лихослів'я", який вже назвали "законом про дематюкацію", був створений в якості політичної реклами.

Таку думку в інтерв'ю телеканалу "24" висловила українська журналістка Яніна Соколова. За її словами, документ був розрахований на те, що в суспільстві досі чимало "старовірів", які дуже прискіпливо ставляться до питання чистоти мови.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Медіаняня"

"Це – п*дець. Неможливо по-іншому сказати, адже пані Богомолець зробила це свідомо. Вона – дуже хитра і досвідчена жінка не тільки в медицині, але і в політиці. Їй потрібно було якимось чином заробити собі балів, щоб хоч кудись пройти на виборах", – пояснила Соколова.

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"Якщо ми зараз вийдемо на вулицю, то зустрінемо категорію молоді, у якої бунтарський вік, тому вона вживає багато матюків. Їхні батьки, звичайно, скажуть "Олю, вперед" – і проголосують за неї на виборах. Заради цього вона таке зробила. Інших причин немає", – підкреслила журналістка.

Підбиваючи підсумок, Соколова також додала, що замінити російськомовний мат українським аналогом можливо тільки в тому випадку, якщо буде створено "модну українську лайку".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ольга Богомолець Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Дематюкація мови
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