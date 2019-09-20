Сміялися над Росією: з'явилося відео, як Зеленський розважав гостей на форумі YES

У мережі опублікували відео, на якому показано, як студія "Квартал 95" розважала гостей під час закритої частини форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).

Ролик у Facebook виклав американський радник із питань зовнішньої політики і чинний виконавчий віцепрезидент в Атлантичній раді Деймон Вілсон.

"Новий президент України Зеленський привносить своє почуття гумору на посаду. Він зібрав його колишню трупу коміків, щоб розважити гостей на конференції YES цьогоріч. Подивіться на цю розповідь у чаті "World Leaders Group" (Група світових лідерів), до якого він щойно приєднався", – написав Вілсон під відео.

У ролику показали вигаданий чат у месенджері, де нібито спілкуються лідери таких країн, як Великобританія, США, Франція, Китай, КНДР, Україна та інші.

Жарти були засновані на домінуючих стереотипах про країни та їхніх лідерів. У чаті висміяли Росію, пройшлися по Китаю, а також пожартували над лідером Білорусі Олександром Лукашенком, який не так робив селфі. Згадували там і п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час форуму YES у Києві піднявся на сцену до акторів студії "Квартал 95".

Також Зеленський взяв участь в одному з номерів "Кварталу 95", де зустрів свого "двійника".

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