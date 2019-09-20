Головна Новини
20 вересня • оновлено в 11:28
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Сміялися над Росією: з'явилося відео, як Зеленський розважав гостей на форумі YES

2.6т Читати матеріал російською

У мережі опублікували відео, на якому показано, як студія "Квартал 95" розважала гостей під час закритої частини форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).

Ролик у Facebook виклав американський радник із питань зовнішньої політики і чинний виконавчий віцепрезидент в Атлантичній раді Деймон Вілсон.

"Новий президент України Зеленський привносить своє почуття гумору на посаду. Він зібрав його колишню трупу коміків, щоб розважити гостей на конференції YES цьогоріч. Подивіться на цю розповідь у чаті "World Leaders Group" (Група світових лідерів), до якого він щойно приєднався", – написав Вілсон під відео.

Новини
Зеленський вийшов на сцену "Кварталу 95"

У ролику показали вигаданий чат у месенджері, де нібито спілкуються лідери таких країн, як Великобританія, США, Франція, Китай, КНДР, Україна та інші.

Жарти були засновані на домінуючих стереотипах про країни та їхніх лідерів. У чаті висміяли Росію, пройшлися по Китаю, а також пожартували над лідером Білорусі Олександром Лукашенком, який не так робив селфі. Згадували там і п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час форуму YES у Києві піднявся на сцену до акторів студії "Квартал 95".

Також Зеленський взяв участь в одному з номерів "Кварталу 95", де зустрів свого "двійника".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Форум YES" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Форум YES
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
4
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Клоун как мартышка скопировал "Международную пилораму" Тиграна Кеосояна. Только получилась жалкая пародия.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Ну вы сами виноваты ... "Зеленский развлекал гостей на форуме YES"
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
70rus xxx
70rus xxx
ЗЕле только плюс.Всегда считал его отличным шутом.А президенство,это так,временно.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Махов Макс
Махов Макс
70rus xxx, Ху йлопутин до Зеленского не дорости. Так и останется он всем, пох уй! Бгггггаааа
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel