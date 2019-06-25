Свою партію Ігор Смешко назвав гучно - “Сила і честь”. Ми спробуємо з’ясувати, що спільного є у деяких осіб, які представлені у списку народних депутатів на дочасних виборах до парламенту, із цими словами.

Свого часу Голову СБУ Смешко та його першого заступника Сацюка звинувачували в отруєнні Ющенка за вказівкою Віктора Януковича. Смешко співпрацював з останнім фактично до дня його втечі з України. До речі, деякі перебіжчики із “Самопомічі” до партії Смешка також були помічені у прямих зв’язках з родиною Януковича.

Так, за даними ЗМІ, другий номер у списку "Сила і честь" - 36-річна Олена Сотник, чоловік якої Анатолій Амелін був бізнес-партнером сина президента Віктора Януковича Олександра Януковича і працював на олігарха Ріната Ахметова. Четвертий номер - 46-річний Іван Мірошниченко, як стверджують журналісти, майже чотири роки працював під наглядом так званої “сім’ї Януковича”, займався організацією внутрішнього ринку зерна. Окрім перебіжчиків зі збанкрутілих партій, таких як “Самопоміч”, до списку "Сили і Честі", потрапили і люди з близького оточення Януковича.

Смешко 24 канал

Під номером 9 - Володимир Тимошенко, призначений Януковичем головою Державної служби України з контролю за наркотиками, який у 2014 році був люстрований. Номер 6 - Ольга Романюк, що за часів Януковича була заступницею міністра з питань ЖКГ в уряді Азарова.

В частині списку, яку ще до останнього дня приховували від широкого загалу, було зарезервоване місце і за одним із засновників “Партії регіонів”, а в 2014 році - “Опозиційного блоку” Володимиром Семиноженко. Він натхненно займався “гуманітарними” питаннями на посаді віце-прем’єра з гуманітарних питань (пробачте за тавтологію, але з пісні слів не викинеш) в уряді Азарова, разом із Табачником вичавлюючи із державних органів все українське. Але після того, як Семиноженко “засвітився” на з’їзді партії Смешка і в пресі почався ґвалт, в останню хвилину його прибрали зі списку.

Під 5 номером у списку “Сили і честі” йде Володимир Замана - колишній Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України за часів Януковича.

Нагадаємо, його було затримано 25 лютого 2019 року за звинуваченням у злочинах, зокрема, у державній зраді, скоєних за попередньою змовою із Віктором Януковичем. Конкретніше, йдеться про умисні дії на шкоду обороноздатності, суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та державній безпеці України. Окрім того, йому інкримінують надання Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

За інформацією з ГПУ, не зважаючи на донесення розвідувальних органів про існуючі загрози, Замана своїми директивами проводив скорочення чисельності ЗСУ, деформував структуру та систему управління Збройними Силами України, що грубо протирічило Конституції України, Закону України “Про чисельність Збройних Сил України”, Закону України “Про оборону”.

Скорочення, роззброєння, відсутність необхідного забезпечення та підготовки військ, надали значну перевагу російським військам на початку агресії та створили умови для військової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, окупації частини території Донецької та Луганської областей.

Сумно, що саме з командою Смешко довірливі українці пов’язували посилення безпеки і оборони нашої країни.

І це лише верхівка айсберга “Сили і Честі”. Враховуючи активну підтримку Смешка та його політсили кумом Путіна Медведчуком, та його медіахолдингом, дивує, чому в списках “Сили і Честі” відсутні Захарченко, Якименко та сам Янукович.

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