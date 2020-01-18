Слухають розмови і читають переписки? У Порошенка заявили про незаконне стеження

Очевидно, Офіс президента і Державне бюро розслідувань незаконно стежать за п’ятим президентом України та лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком, його розмовами і переписками.

Публічне "запрошення" на допити, не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня, повідомляє пресслужба партії.

Петро Порошенко lb.ua

"Очевидно, Офіс президента і ДБР незаконно стежать за Петром Порошенком, його розмовами і переписками. Публічне "запрошення" на допити пролунали через півтори доби після того, як він забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки. Тому, щоб не давати владі приводів для спекуляцій, Порошенко вирішив скасувати цей візит і здати квитки. Однак, явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України", – нагадали у "Європейській солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат п'ятого президента, нардепа Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що подав до Державного бюро розслідувань повістку про виклик до суду слідчих установи.

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