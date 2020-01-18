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18 січня • оновлено в 15:01
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Слухають розмови і читають переписки? У Порошенка заявили про незаконне стеження

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Очевидно, Офіс президента і Державне бюро розслідувань незаконно стежать за п’ятим президентом України та лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком, його розмовами і переписками.

Публічне "запрошення" на допити, не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня, повідомляє пресслужба партії.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

lb.ua

"Очевидно, Офіс президента і ДБР незаконно стежать за Петром Порошенком, його розмовами і переписками. Публічне "запрошення" на допити пролунали через півтори доби після того, як він забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки. Тому, щоб не давати владі приводів для спекуляцій, Порошенко вирішив скасувати цей візит і здати квитки. Однак, явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України", – нагадали у "Європейській солідарності".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат п'ятого президента, нардепа Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що подав до Державного бюро розслідувань повістку про виклик до суду слідчих установи.

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Автор
Катерина Іванова
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" Офіс президента
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Громозека Иван
Громозека Иван
Свинюку давно пора в СИЗО определить
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Абыр-абырвалг! Бить будете, папаша? Как говорится, желаю, чтобы все! Пойти, что ль, пожрать. Ну их в болото. Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку! Ооо!.. Етить твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами! Ошейник все равно что портфель… Я на шестнадцати аршинах, здесь сижу и буду сидеть. … Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться? А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить… Что же, я не понимаю, что ли. Слон — другое дело. Слоны — животные полезные. А мы кошек душили-душили… Я не господин, господа все в Париже!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Абыр-абырвалг! Бить будете, папаша? Как говорится, желаю, чтобы все! Пойти, что ль, пожрать. Ну их в болото. Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку! Ооо!.. Етить твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами! Ошейник все равно что портфель… Я на шестнадцати аршинах, здесь сижу и буду сидеть. … Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться? А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить… Что же, я не понимаю, что ли. Слон — другое дело. Слоны — животные полезные. А мы кошек душили-душили… Я не господин, господа все в Париже!
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0
0

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