"Слугу" підловили за переглядом інтимного фото на засіданні Ради

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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  • Нардепи розглядали законопроєкт про правила відбування адміністративного арешту

  • А Євген Петруняк у цей час дивився на фото оголеної дівчини в телефоні

  • Користувачі мережі пожартували, що він проводив "пряме включення з виборцями"

'Слугу' підловили за переглядом інтимного фото на засіданні Ради

Депутата від президентської партії "Слуги народу" Євгена Петруняка зловили за переглядом у залі Верховної Ради фотографії оголеної дівчини.

Це трапилося під час засідання парламенту 3 грудня. Знімки виклав у Facebook фотограф Ян Доброносов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Погано, коли один виступає у прямому ефірі, а інший депутат дивиться голу дівчину? Депутат із телефоном Петруняк Євген", – підкреслив він.

Петруняк за переглядом інтимних фото

Прикметно, що "слуга" розглядав фотографії в той час, коли парламентарі обговорювали ухвалення законопроєкту №3047-а про правила відбування адміністративного арешту.

Користувачі мережі переважно жартами відреагували на те, що ще одного нардепа в Раді викрили в перегляді інтимного контенту. Дехто ж висловив обурення, зазначивши, що сьогодні зал українського парламенту можна "офіційно вносити до списку афродизіаків".

Петруняк у Раді

"Дивно. Це коли вони реформу ЖКГ ухвалювали, щоб тарифи підняти? Не дарма Разумков сказав, що депутати начебто і в залі, але інтелектуально відсутні", "Він вибирає новорічний декор, чого ви накинулися", "Це було привітання з груднем, по і-нету гуляла ця картинка", "Це пряме включення з виборцями", "Хотів заховати телефон від журналістів на балконі, але забувся про камери каналу "Рада", "Так соціальне дистанціювання ж, ось і дивляться віддалено", "Має право на помилку", "Може, це виборець ставить запитання в прямому ефірі?", "Це він віртуальний прийом веде", "Це додаток до аналітичної записки законопроєкту про імплантацію в Україні", "Роздягнений ФОП вмовляє депутата по скайпу не вводити ло*даун", "Може, вона хабар пропонує", "Той випадок, коли кажуть: "Не у грошах щастя!" Любові хочеться депутатам! Виходить, Рада є найбільш ерогенним місцем", "Робота з електоратом, чого ви чіпляєтеся", – прокоментували українці.

Зазначимо, що Євген Петруняк є одним із нардепів-мільйонерів зі "Слуги народу", які водночас орендують житло за рахунок бюджету. "Слуга" задекларував 7 мільйонів гривень (станом на червень 2020 року).

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