'Слугу' підловили за переглядом інтимного фото на засіданні Ради

Депутата від президентської партії "Слуги народу" Євгена Петруняка зловили за переглядом у залі Верховної Ради фотографії оголеної дівчини.

Це трапилося під час засідання парламенту 3 грудня. Знімки виклав у Facebook фотограф Ян Доброносов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Погано, коли один виступає у прямому ефірі, а інший депутат дивиться голу дівчину? Депутат із телефоном Петруняк Євген", – підкреслив він.

Прикметно, що "слуга" розглядав фотографії в той час, коли парламентарі обговорювали ухвалення законопроєкту №3047-а про правила відбування адміністративного арешту.

Користувачі мережі переважно жартами відреагували на те, що ще одного нардепа в Раді викрили в перегляді інтимного контенту. Дехто ж висловив обурення, зазначивши, що сьогодні зал українського парламенту можна "офіційно вносити до списку афродизіаків".

"Дивно. Це коли вони реформу ЖКГ ухвалювали, щоб тарифи підняти? Не дарма Разумков сказав, що депутати начебто і в залі, але інтелектуально відсутні", "Він вибирає новорічний декор, чого ви накинулися", "Це було привітання з груднем, по і-нету гуляла ця картинка", "Це пряме включення з виборцями", "Хотів заховати телефон від журналістів на балконі, але забувся про камери каналу "Рада", "Так соціальне дистанціювання ж, ось і дивляться віддалено", "Має право на помилку", "Може, це виборець ставить запитання в прямому ефірі?", "Це він віртуальний прийом веде", "Це додаток до аналітичної записки законопроєкту про імплантацію в Україні", "Роздягнений ФОП вмовляє депутата по скайпу не вводити ло*даун", "Може, вона хабар пропонує", "Той випадок, коли кажуть: "Не у грошах щастя!" Любові хочеться депутатам! Виходить, Рада є найбільш ерогенним місцем", "Робота з електоратом, чого ви чіпляєтеся", – прокоментували українці.

Зазначимо, що Євген Петруняк є одним із нардепів-мільйонерів зі "Слуги народу", які водночас орендують житло за рахунок бюджету. "Слуга" задекларував 7 мільйонів гривень (станом на червень 2020 року).

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