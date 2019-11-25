"Слугу народу" покинуть іще 11 депутатів: Скороход зробила зізнання

Фракцію "Слуга народу" найближчим часом можуть залишити ще 11 народних депутатів.

Таку заяву в інтерв'ю "Прямому" зробила нардепка Ганна Скороход, яку зі скандалом вигнали з фракції.

Вона заявила, що всього налічується близько 60 депутатів, які можуть створити в парламенті нову групу.

"Колеги дзвонять і кажуть, що найближчим часом збираються приєднатися", – заявила Скороход, відмовившись назвати конкретні прізвища.

Вона додала, що це депутати, які "хочуть, щоб їх чули і рахувалися з ними".

Анна Скороход ОбозТВ, скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ганна Скороход була виключена з фракції "Слуга народу" 15 листопада на закритому засіданні. Разом із нею вигнали Антона Полякова.

Напередодні стало відомо, що "слуги" позбулися також Романа Іванісова – він загримів у скандал зі зґвалтуванням, за яке раніше був судимий.

Президент Володимир Зеленський зрадів гучним виключенням зі "Слуги народу". Він пишається тим, що "у нас триває очищення, тому що ми дійсно партія народна".

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