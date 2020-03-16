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16 березня • оновлено в 13:35
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"Слуги народу" зажадали звільнення Сивоха: опубліковано звернення

1.7т
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Депутати партії "Слуга народу" звернулися з депутатським зверненням до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сивоха.

Відповідне звернення опублікував нардеп Егор Чернєв на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що документ підписали кілька десятків його колег по фракції.

Зокрема, свої підписи поставили Дмитро Гурін, Гео Лерос, Андрій Мотовиловець, Микита Потураєв, Богдан Кицак, Юрій камельчук, Вікторія Подгорна, Богдан Яременко, Єлизавета Богуцька, Єлизавета Ясько, Тетяна Циба, Ігор Василів, Олександр Маріковський, Ганна Бондар, Олександр Трухін, Олексій Жмеренецький, Віталій Безгін, Максим Дирдін.

"Слуги народу" зажадали звільнення Сивохи

"Слуги народу" зажадали звільнення Сивохи

"Дякую колегам по фракції, які підтримали. Насправді тих, хто не згоден з Сивохою та не хоче нічого чути про "внутрішній конфлікт", набагато більше, але не всі встигли фізично поставити свій підпис", – написав Чернєв.

Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також створення так званого консультативного органу по ОРДЛО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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