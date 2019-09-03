"Слуги народу" замахнулися на недоторканність Зеленського

Питання про зняття недоторканності з президента України буде внесене до Верховної Ради України наступного пленарного тижня.

Про це заявив представник президента у парламенті і перший віцеспікер Руслан Стефанчук, передає "РБК-Україна". За його словами, у парламенті знайдеться достатньо голосів для цього.

"По-перше, це питання ми вносимо на наступний тиждень – один із перших законів. Це закон про імунітет. Це процедура, яка дає можливість притягнути до відповідальності президента України", – сказав Стефанчук.

Рада хоче зняти недоторканність із президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 вересня, Верховна Рада України проголосувала за законопроект про зняття депутатської недоторканності.

Усі подробиці пленарного засідання другої сесії Верховної Ради IХ скликання читайте тут.

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