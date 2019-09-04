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4 вересня • оновлено в 15:06
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"Слуги народу" внесли законопроєкт про зброю в Україні: що відомо

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У Верховну Раду народні депутати від президентської партії "Слуга народу" внесли проєкт закону про зброю.

Законопроєкт про зброю №1222 в парламенті зареєстрували нардепи Ігор Фріс і Олександр Матусевич. В описі йдеться, що 2 вересня документ отримав апарат Ради: переданий на розгляд.

Водночас тексту закону або пояснювальної записки до нього ще немає.

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Однак "Вістям" депутат Фріс повідомив, що в тексті закону міститься визначення і опис видів зброї, порядок її зберігання, обігу, контролю за нею і її застосування.

"Умовно, закон – про короткоствольну зброю. Проєкт визначає порядок контролю за всією зброєю з моменту придбання, закріплює підстави для відмови у видачі дозволу на право купівлі та володіння, а вони будуть жорсткішими, ніж зараз", – розповів він.

"Слуги народу" внесли законопроєкт про зброю в Україні: що відомо

Скріншот

Також проєкт закону передбачає створення Єдиного уніфікованого реєстру зброї, куди будуть поміщені мітки відстріляних боєприпасів і унікальні "відбитки".

Крім цього, "слуги народу" вказали в проєкті закону і про норму щодо легалізації незаконної зброї.

"Йдеться про конкретні процедури, які дозволять певним способом – якщо це буде ухвалено – легалізувати або привести цю зброю у відповідність із нормами закону, які будуть діяти. Це буде схоже на ті процедури, які затверджені сьогодні в рамках місячників із добровільної здачі зброї. Буде застосовуватися відповідна процедура, і так ми зможемо почати виведення цієї зброї з тіні", – пояснив Фріс.

Зброя

Зброя

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 2 вересня провів нараду з новим складом Кабміну, спікером Ради і правоохоронними органами. На ньому глава держави, хоча за законом і не мав такого права, назвав завдання й терміни їхнього виконання і для уряду, і для парламенту.

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Україна
Теги
Партія Слуга народу зброя законопроект Верховна Рада України
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филипп филипыч
филипп филипыч
а гранату можно купить будет?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
О! Тогда им самим звезда быстро придет!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кацaп Кацaпыч, Отсасалыч, тебе,альтернативно одаренный,по-любому ствол не дадут. Тильки боевую кастрюлю
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