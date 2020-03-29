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29 березня • оновлено в 15:38
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"Слуги народу" викликали двох можливих міністрів на килим – ЗМІ

5.7т
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У неділю, 29 березня, народні депутати від фракції "Слуга народу" проведуть зустріч з кандидатами на посади міністра охорони здоров'я Максимом Степановим і міністра енергетики та захисту довкілля Ольгою Буславец.

Як пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела, зустріч відбудеться о 15:00.

Максим Степанов і Ольга Буславець

Максим Степанов і Ольга Буславець

Пізніше, о 18:00 пройде зустріч глав фракцій Верховної Ради зі спікером Дмитром Разумковим.

За даними джерел, засідання комітетів Верховної Ради планується провести вранці 30 березня, а о 14:00 відбудеться позачергове засідання парламенту.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня може затвердити кандидатури глав трьох міністерств. Крім Степанова і Буславець, це Світлана Долеско – кандидат на посаду міністра культури.

Раніше члени парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг висловили підтримку кандидатурі Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту довкілля.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Міністерство культури Міністерство охорони здоров'я Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Да Вовік, не бачив я у тобі перспектив і, видно, правильно бачив!!!
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