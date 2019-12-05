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5 грудня • оновлено в 19:36
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Черговий розкол? "Слуги народу" провалили голосування за заміну Яременка

1.6т
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Монобільшість Верховної Ради у четвер, 5 грудня, не підтримала призначення глави української делегації в ПАРЄ, "слуги народу" Єлизавети Ясько на посаду глави комітету з питань зовнішньої політики.

"За" проголосували лише 186 народних депутатів. Примітно, що в "Слузі народу" схвалили кандидатуру Ясько лише 174 парламентарії, 26 – утрималися і ще 35 – не голосували.

Постанова також передбачала офіційне звільнення Богдана Яременка з посади глави комітету.

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"Слуги" провалили голосування за Ясько

"Слуги" провалили голосування за Ясько

tverezo.info

За даними "Української правди", "слуги" провалили голосування, оскільки більшість у фракції підтримує на цю посаду кандидатуру Галини Михайлюк. Однак Офіс президента і керівництво фракції зробили вибір на користь Ясько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ясько заявила про провокації проти свого батька Олексія Ясько, якого звинуватили в зв'язку з "русскім міром".

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Єлізавета Ясько Богдан Яременко
Місце
Україна
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