Ринок землі дасть можливість заробляти спекулянтам на продажу української землі. І саме через такий легкий спосіб збагатитись зараз сваряться різні групи впливу в "Слугах народу", підконтрольні олігархам та президенту Зеленському.
Про це та інще депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький розповів у відеоблозі.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "земельна реформа" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.