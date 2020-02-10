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10 лютого • оновлено в 19:09
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Микола Княжицький
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"Слуги народу" відкривать ринок землі для спекулянтів

3.5т

Ринок землі дасть можливість заробляти спекулянтам на продажу української землі. І саме через такий легкий спосіб збагатитись зараз сваряться різні групи впливу в "Слугах народу", підконтрольні олігархам та президенту Зеленському.

Про це та інще депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький розповів у відеоблозі.

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Автор
Микола Княжицький
Тема
земельна реформа
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Ринок землі дасть можливість заробляти спекулянтам на продажу української землі..." - ніякого сумніву, що цей "ринок" народить КУПУ мільярдерів на шию українського народу. Але ж бачили очі, що брали...
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
за це стояв майдан !
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