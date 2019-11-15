"Слуги народу" отримують гроші в конвертах: Скороход зробила скандальну заяву

Анна Скороход, яку на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з лав партії, підтвердила отримання нардепами політсили грошей у конвертах за голосування.

Заяву вона зробила в п'ятницю, 15 листопада, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL із Верховної Ради.

"Повірте, все, що відбувається, ви все бачите. Ви самі бачили й зафіксовані були випадки передачі конвертів і всього іншого, ви самі все це знаєте", – заявила Скороход.

Вона підкреслила, що сама конвертів не отримувала, а голосувала так, як її просили люди.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що народні депутати України від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

Як писав OBOZREVATEL, 14 листопада народна депутатка Ганна Скороход заявила, що її чоловіка Олексія Алякіна затримали правоохоронні органи.

Політикиня підкреслила, що його затримали на знак помсти за її відмову підтримати земельну реформу.

Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що партія не причетна до затримання чоловіка народної обраниці.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!