"Соромно!" В "Слузі народу" зізналися, чим займаються в Раді

Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін зізнався, що у його колег з фракції знизилася мотивація для відвідування засідань Верховної Ради.

"Якщо чесно, мені трохи соромно перед платниками податків, які формують наш бюджет, наприклад, за цей тиждень. Тому що я чесно не розумію, за яку діяльність в залі засідань ми маємо отримати зарплату", – сказав Безгін в ефірі ObozTV.

Він пояснив, що депутати змушені розглядати та відхиляти тисячі правок до законопроекту про запуск ринку землі, які "не мають практичного сенсу".

"По суті, ми зараз займаємося тим, що розглядаємо правочний спам. Коли проходимо, наприклад, 3113 практично ідентичних правок однієї фракції", – зазначив Безгін.

Тому, за його словами, зараз багато депутатів не поспішають повертатися в Раду після нарад у міністерствах.

"Я навіть із себе суджу. Якщо раніше ти розумів, що якесь важливий розгляд законопроекту, ти поспішаєш, щоб не запізнитися до зали, бути присутнім, вести дискусію. То тепер, коли ми затримуємося в міністерстві, ми об'єктивно не поспішаємо до зали засідань, бо розуміємо, що статистика плюс-мінус це дозволяє. А просто сидіти там як робот – не несе в собі практичного сенсу", – заявив політик.

При цьому Безгін висловив сподівання, що розгляд всіх правок триватиме менше, ніж три місяці (раніше такий прогноз озвучив глава фракції СН Давид Арахамія).

"Думаю, це песимістичний прогноз. Сьогодні (20 лютого. – Ред.) ми пройшли майже 1200 правок. Фактично, чверть... З таким темпом, думаю, протягом березня ми остаточно маємо закінчити ці питання. А оскільки пленарні тижні – перший і третій, думаю, ми повинні в середині березня пройти весь законопроект і йти до другого читання і розгляду законопроекту в цілому", – припустив він.

Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив зниження відвідуваності Ради тим, що "депутати теж вміють користуватися калькулятором".

"Якщо ти сьогодні 100% натиснув (проголосував. – Ред.), завтра можеш 50%. Це в сумі буде 75%. І ти потрапляєш в ту групу, в яку я не потрапляю зазвичай – ті, хто отримує депутатські виплати", – розповів Корнієнко.

Фракція "Слуга народу" в Раді на засіданні 20 лютого facebook.com/sluganarodu.official

Як писав OBOZREVATEL 20 лютого народних депутатів від фракції "Слуга народу" Едуарда Прощука та Ігоря Васильєва застали за "просиджування штанів" під час голосування за правки із земельного закону.

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