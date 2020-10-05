"Слуги народу" не змогли відрізнити програму путінської "Єдиної Росії" від своєї

Народні депутати від "Слуги народу" не змогли відрізнити програму своєї партії від програми російської "Єдиної Росії", яку переклали на українську мову.

Експеримент із нардепами монобільшості провели журналісти "Bihus.info". Вони зачитували "слугам" окремі пункти програми "Єдиної Росії" та просили відзвітувати про їхнє виконання (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так Максим Пашковський на питання про програму "Якість життя" з документу "Єдиної Росії" відповів, що чув про неї, а депутати працюють над її реалізацією, оскільки каденція ще не закінчилася.

Євгена Брагара запитали про обіцянку ввести мораторій на прийняття законів, що збільшують навантаження на сільгоспвиробників. Він почав з важливості відкриття ринку землі, а потім перейшов на коронавірус.

"В Україні дуже сильно змінилася ситуація в зв'язку з COVID-19. Я впевнений, що це ми реалізуємо в подальшому", – відповів Брагар.

"Слугу народу" Юраша запитали, як йдуть справи з реалізацією програми "інвестиційний конвеєр". У відповідь він довго розповідав про інвестиційні нянь.

Андрій Холодов назвав "Інвестиційний конвеєр" дуже важливим пунктом програми і пообіцяв ставити по ньому питання до Кабміну з приводу того, що процес просувається "не так швидко, як би нам хотілося".

А Олексія Мовчана не збентежив пункт в програмі "Єдиної Росії про "федеральний інвестиційний конвеєр".

"Ми ухвалили в турборежимі закон про концесії, але сьогодні стоїть на порядку денному відстрочка вступу в дію окремих його частин, які стосуються функціонування електронної торговельної системи, через яку всю цю історію треба проводити", – відповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат партії "Слуга народу" Микола Тищенко не зміг відповісти на запитання журналістки про те, скільки народних депутатів працює у Верховній Раді.