"Слугам народу" підготували інструкцію до річниці монобільшості: що дозволили говорити

"Слугам народу" дали рекомендації про те, що говорити на річницю монобольшості.

Депутати президентської партії "Слуга народу" отримали рекомендації щодо того, як їм треба коментувати річницю створення монобільшості.

Серед головних досягнень вказується боротьба з пандемією коронавірусу та корупцією. Про це з посиланням на відповідний службовий документ повідомляє LB.ua.

Так, у тезах йдеться про те, що монобільшість фракції "СН" запам'ятається тим, що саме на її долю випали найбільші випробування в історії незалежної України. Підкреслюються темпи роботи і самовідданість "слуг", а також кількість ухвалених ними законів.

Окрім боротьби з пандемією COVID-19 і корупцією в Україні, з-поміж головних досягнень відзначається створення прозорих ринків, децентралізація, деофшоризація і відповідальність влади.

Водночас зазначається, що Верховна Рада 2020 року "дещо втратила темп роботи над законопроєктами".

"По-перше, через те, що від "турборежиму" ми перейшли до проєктів системних змін, робота над якими більш ретельна і довга. По-друге, опоненти вирішили влаштувати цирк із поправками – спочатку до земельного закону, потім до закону про гральний бізнес внесли понад 4 тисячі й більш ніж 3 тисячі правок відповідно", – пояснюють у документі.

Хоча й зауважують, що натомість "Слузі народу" вдалося створити механізм протидії такому "поправковому спаму". Також вказується, мовляв, гальмівним чинником для діяльності партії став коронавірус, який зачепив депутатів, бо вони "теж люди, і ускладнив роботу парламенту".

"Але й це було подолано – земельна реформа була проголосована в захисних масках і рукавичках, але "рука монобільшості" не здригнулася. З цих причин багато запланованого на 2020 рік ще не реалізовано", – додають у рекомендаціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі опублікували документ, нібито розроблений політтехнологами партії "Слуга народу", в якому депутатам однойменної фракції пояснили, як реагувати на сексистський скандал за участю Олександра Корнієнка й Давида Арахамії.