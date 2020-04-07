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8 квітня • оновлено в 06:33
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"Слуга" запропонував внести в Книгу рекордів України 16 тисяч поправок до закону про банки

1.7т
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Народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олександр Качура написав звернення до Книги рекордів України, щоб зафіксувати рекордну кількість поданих поправок до законопроєкту про функціонування банківської діяльності – їх внесли понад 16 тисяч.

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі "Правда Качури". У своєму зверненні він написав, що пропонує зафіксувати рекорд одразу ж після публікації на сайті Верховної Ради.

"Незважаючи на те, що терміни підготовки документа до другого читання скоротили, народні депутати України встигли подати більш 16,3 тисячі поправок – це абсолютний рекорд і я пропоную вам його зафіксувати", – йдеться у зверненні Качури.

Качура подав звернення в Книгу рекордів України

Качура подав звернення в Книгу рекордів України

Telegram-канал "Правда Качури"

Качура подав звернення в Книгу рекордів України

Качура подав звернення в Книгу рекордів України

Telegram-канал "Правда Качури"

Як повідомляв OBOZREVATEL, до законопроєкту про ПриватБанк №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності депутати внесли 16 335 правок, причому більшість пропозицій надійшла від фракції "Слуга народу" – понад 13 тисяч поправок.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Банківська система
Особа
Олександр Качура
Місце
Україна
Теги
банк рекорд
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