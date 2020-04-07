"Слуга" запропонував внести в Книгу рекордів України 16 тисяч поправок до закону про банки

Народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олександр Качура написав звернення до Книги рекордів України, щоб зафіксувати рекордну кількість поданих поправок до законопроєкту про функціонування банківської діяльності – їх внесли понад 16 тисяч.

Про це нардеп повідомив у своєму Telegram-каналі "Правда Качури". У своєму зверненні він написав, що пропонує зафіксувати рекорд одразу ж після публікації на сайті Верховної Ради.

"Незважаючи на те, що терміни підготовки документа до другого читання скоротили, народні депутати України встигли подати більш 16,3 тисячі поправок – це абсолютний рекорд і я пропоную вам його зафіксувати", – йдеться у зверненні Качури.

Качура подав звернення в Книгу рекордів України Telegram-канал "Правда Качури"

Качура подав звернення в Книгу рекордів України Telegram-канал "Правда Качури"

Як повідомляв OBOZREVATEL, до законопроєкту про ПриватБанк №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності депутати внесли 16 335 правок, причому більшість пропозицій надійшла від фракції "Слуга народу" – понад 13 тисяч поправок.

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