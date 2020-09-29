Поляков: у Чернігові "слуга" Семінський вміло пробив шини авто. Відео

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олег Семінський нібито пробив шини двох автомобілів у Чернігові.

У цьому його звинуватив позафракційний нардеп Антон Поляков. 28 вересня він опублікував відео в Telegram, на якому знято, попередньо, Семінського (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як чоловік йшов по тротуару, перебіг дорогу (в невстановленому місці) та підійшов до припаркованого синього автомобіля. Він присів біля нього і щось робив із колесом машини.

Поляков написав, що той "вміло пробивав шини".

Такі ж маніпуляції чоловік виконав біля чорного джипа, припаркованого поруч, а потім знову повернувся до синього "легковика".

Зазначимо, головного героя відео супроводжували інші чоловіки, як мінімум двоє знімали те, що відбувалося, на камеру. Обличчя чоловіка на відео чітко зняти не вдалося.

Раніше повідомлялося, що Олег Семінський, будучи кандидатом по мажоритарному округу №205 в народні депутати від президентської фракції "Слуга народу" в Чернігові, відмовився проходити перевірку на поліграфі ("детекторі брехні").

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