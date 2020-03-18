Головна Новини
18 березня • оновлено в 14:17
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Світлана Крюкова
Світлана Крюкова
Всі статті автора

Слуга олигархов Зеленский оправдал возложенные на него надежды

Читати матеріал російською

Слуга олигархов Зеленский оправдал возложенные на него надежды. В период жесточайшего кризиса в стране он лишил зарплат учителей, медиков, коммунальщиков и социальных работников на местах.

Президент подписал закон, которыми ввёл в действие перечень льгот для друзей-олигархов и лишил местные бюджеты доходной части, которая позволяла городам до последнего бороться с вирусами, кризисами и долбо*бизмом центральной власти.

Владимр Зеленский

Владимр Зеленский

При этом Зеленский заморозил работу малого и среднего бизнеса, отправив их на карантин. По факту обогатил пять семей и разорил миллионы людей.

Рассмотрим ситуацию на примере. Город Вольногорск состоит из градообразующего предприятия Вольногорский ГОК и жилого фонда, где проживают в основном работники этого предприятия. Там нет ресторанов, торговых центров, мультиплексов и развлекательных центров. Но там есть учителя местных школ, медики местных больниц, работники ЖКХ, обслуживающие жилой фонд, которых Зеленский и его монобольшинство лишили средств к существованию. Поскольку единственным реальным плательщиком за землю является градообразующее предприятие, которые теперь имеет льготу по уплате налога на землю.

Считаю это остаточной "перемогой" партии Слуга народа на местных выборах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Світлана Крюкова Світлана Крюкова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Крюковой
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
4
Смішно
3
Цікаво
34
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да плевали они на местные выборы. Они напринимают законов и лишат власти местные органы. Тому кого угодно можно выбрать в местные рады - даже кухарок, от этого ничего не изменится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги