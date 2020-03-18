Слуга олигархов Зеленский оправдал возложенные на него надежды. В период жесточайшего кризиса в стране он лишил зарплат учителей, медиков, коммунальщиков и социальных работников на местах.

Президент подписал закон, которыми ввёл в действие перечень льгот для друзей-олигархов и лишил местные бюджеты доходной части, которая позволяла городам до последнего бороться с вирусами, кризисами и долбо*бизмом центральной власти.

Владимр Зеленский

При этом Зеленский заморозил работу малого и среднего бизнеса, отправив их на карантин. По факту обогатил пять семей и разорил миллионы людей.

Рассмотрим ситуацию на примере. Город Вольногорск состоит из градообразующего предприятия Вольногорский ГОК и жилого фонда, где проживают в основном работники этого предприятия. Там нет ресторанов, торговых центров, мультиплексов и развлекательных центров. Но там есть учителя местных школ, медики местных больниц, работники ЖКХ, обслуживающие жилой фонд, которых Зеленский и его монобольшинство лишили средств к существованию. Поскольку единственным реальным плательщиком за землю является градообразующее предприятие, которые теперь имеет льготу по уплате налога на землю.

Считаю это остаточной "перемогой" партии Слуга народа на местных выборах.

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