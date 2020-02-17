"Слуга народу" зухвало відшив журналістів і потрапив у скандал. Відео

Нардеп від фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук потрапив в скандал, відмовившись спілкуватися з журналістами українських видань.

Відповідні відео співробітниці ЗМІ опублікували в соцмережах. Нардеп заявив, що буде відповідати лише на питання тим, кому вважатиме за потрібне. (Щоб подивитися відео, проскролльте вниз)

Журналістці LB.ua Діані Буцко Дмитрук не захотів відповідати на питання щодо подання постанови про звільнення глави НАБУ Артема Ситника.

"Я спілкуюся зі своїми виборцями, спілкуюся в окрузі, все правильно. А з вами, наприклад, не хочу. Це моя особиста думка", – сказав Дмитрук.

"Із задоволенням відповім іншому виданню, але не вам. Не хочу", – додав нардеп.

Почути відповідь на питання щодо Ситника не вдалося і журналістці "Радіо Свобода" Власті Лазур.

"Ви – серйозне видання, правильно? У гри не треба грати. Якщо ви хочете отримати від мене інтерв'ю або коментар, я вам із задоволенням дам, але не в такій обстановці, як ви зараз робите, добре? Не треба провокувати. Ви посміялися зараз , підходите по черзі до мене. Навіщо це робити? Давайте підійдіть до кого іншого десь на вулиці, але не до народного депутата. Майте теж повагу до своєї роботи і до народних депутатів ", – заявив Дмитрук.

"Я вам вже все сказав. У вас буде хороший матеріал, зможете викласти і показати, як народний депутат не хоче давати коментар", – додав він.

Слуга народу Артем Дмитрук сказавши, что таким як ми НЕ буде розповідаті, чому ВІН зареєстрував Постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. pic.twitter.com/6VsWE3I97u - Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 15, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія присоромив депутатів, які їдять на роботі або відволікаються на сторонні справи під час парламентських засідань.

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