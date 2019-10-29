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29 жовтня • оновлено в 08:03
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/ Політика

"Слуга народу" заявив, що його "замовили" кримінальному авторитету

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Нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков сказав, що один з нардепів "замовив" його кримінальному авторитету.

Заяву Поляков зробив після зустрічі фракції "Слуга народу", передає Hromadske.

"Місяць тому генпрокурор Рябошапка сказав особисто мені, що у нього є подання про зняття недоторканності з депутата (Бориса - ред.) Приходька, який вкрав 2 млрд грн і просто не з'являється на судові засідання, тому що він депутат", – сказав Поляков.

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Він додав, що просив президента України Володимира Зеленського, коли глава парламенту видасть йому підписні листи, оголосити недовіру Рябошапці і змінити його на іншого генпрокурора.

Поляков заявив, що якийсь чиновник МВС повідомив, що його "замовили".

"Один з депутатів, який фігурує в справі Приходька, замовив мене одному з кримінальних авторитетів з приводу того, що пан Рябошапка, скажімо так, від мене відчуває тиск з приводу цієї справи", – сказав нардеп.

За словами Полякова, йому вже рекомендували написати заяву для надання державної охорони.

Прізвище можливого замовника він вже назвав Зеленському.

Слуга народу Антон Поляков

Слуга народу Антон Поляков

Дзеркало тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз про масове вихід депутатів з "Слуги народу".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сборище дегенератов.
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Фесенко Александр
Фесенко Александр
Новый сериал открывают, криминальный, как в американских боевиках. Будут погони, драки, стрельба и куча трупов врагов, а "крепкие орешки" будут в снисходительно побеждать,израненные, стойкие, в крови и любви.))))
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