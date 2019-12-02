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3 грудня • оновлено в 06:47
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Чутки про поцілунки і навчання в РФ: місце "ловеласа" Яременка посіла 29-річна "слуга"

10.7т
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Посаду глави комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка, який оскандалився секс-переписками, зайняла нардепка від "Слуги народу", глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Про це повідомила в Facebook глава пресцентру політсили Євгенія Кравчук.

"Ми закінчили внутрішні праймеріз на посаду глави комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Нам пощастило з великою кількістю сильних кандидатів. Кожен, хто подав свою програму, гідний керувати комітетом, але вибрати потрібно когось одного", – написала вона.

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Єлизавета Ясько стала главою комітету Яременка

Єлизавета Ясько стала главою комітету Яременка

Facebook Єлизавети Ясько

"Консолідованим рішенням всієї нашої команди новим главою обрано Лізу Ясько. І ми розуміємо, що управляти таким комітетом – це не бонус і не нагорода, а серйозна відповідальність. Впевнені, що Ліза до неї готова", – додала Кравчук.

Вона також підтвердила, що на засідання фракції прийшли виключені нардепи Анна Скороход та Антон Поляков.

"Ми їх чемно пустили, запропонували каву-чай і проголосували всі разом за те, що не хочемо бачити їх на своєму засіданні", – додала Кравчук.

Що відомо про Ясько

Нардепка народилася 17 жовтня1990 року. Ясько – українська політологиня, експертка з питань культури. До парламенту пройшла за списком "Слуги народу" під номером 15.

Вона стала продюсером фільму "Крим: брудний секрет Росії". Засновниця ініціативи із культурної дипломатії Yellow Blue Strategy, раніше працювала віцепрезиденткою в blockchain-стартапі і координаторкою Українського кризового медіа-центру.

Ясько має ступінь магістра політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, закінчила Школу державного управління Блаватника в Оксфордському університеті.

20 вересня 2019 року вона очолила делегацію України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Facebook Єлизавети Ясько

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Єлизавета Ясько очолила комітет ВРУ замість Яременка

Facebook Єлизавети Ясько

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ясько вже встигла потрапити в кілька гучних скандалів.

  • "Слуга народу" зізналася, що їздила в Росію після Революції Гідності, оскільки вчилася в московському університеті.

  • Також у мережі поширили фейк про те, що Ясько публічно цілувалася з дівчиною. На фото виявилася просто схожа блондинка.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Єлізавета Ясько Богдан Яременко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Коментарі
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
eвpeйckая подстилка теперь будет конвертировать свои "особые таланты" в парламентский туризм за счёт налогоплательщиков и бюджета Украины.
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Он Алекс
Он Алекс
Красноармеец Киевский, черт ты фашистский из рф, через коммент евреев оскорбляет
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0
0
ttt ta
ttt ta
Старовата для Путина. Давайте уже всех сразу посмотрим
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0
1
Куралесов Вася
Куралесов Вася
ttt ta, так твое пуйло ж по мальчикам, все в животик их целует, даже жена от ботоксного недофюрера свалила, гы!
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1
1
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Порохоботы, фас! Свежак в политике.
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0
2

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