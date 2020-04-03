"Слуга народу", який переміг коронавірус, розповів про своє лікування

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко, який здолав коронавірус, розповів про своє лікування.

У Facebook політик зазначив, що потрапив до лікарні у важкому стані, проте незабаром його випишуть з лікарні. Тест, зроблений 3 квітня, показав відсутність хвороби.

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"Порада не від професійного лікаря, а від пацієнта, який має досвід: тільки починаються симптоми – відразу починайте лікування, тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах", – написав Горбенко.

"Лікували: "Плаквеніл": 10 днів, 2 таблетки в день. "Азицин": 1 таблетка в день. "Амброксол": 3 таблетки в день. "Лоратадин": 1 таблетка на ніч. Антибіотик "Меронем": 3 рази на день внутрішньовенно. Інгаляції – "Лаферобіон". Температуру збивати – "Парацетамол", – розповів нардеп.

Увага, самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Призначати курс лікування можуть тільки лікарі!

Руслан Горбенко facebook.com/ruslan.gorbenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко здав два тести на коронавірус. Один з них показав негативний результат, а інший – позитивний. 23 березня він здав третій тест.

Увечері того ж дня заступник голови фракції "Слуга народу" підтвердила COVID-19 у Горбенка.

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