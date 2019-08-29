"Слуга народу" внесе зміни до Конституції: названо основні правки

Партія "Слуга народу" не готувала понад 400 правок до Конституції України, як про це заявлялося 28 серпня.

Йшлося про кількість вже готових законопроектів, підготовлених партією, заявив у коментарі OBOZREVATEL представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Коли я говорив про 465, то мав на увазі 465 законодавчих актів і змін до законів, серед яких є і зміни до Конституції. Першочерговими є приблизно 10", – уточнив він.

Так, пріоритетними правками до Основного Закону було визначено зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення двох правових підстав для позбавлення статусу нардепа – це кнопокадвство і прогули.

Також передусім голосуватимуть за зняття депутатської недоторканності. За словами Стефанчука, законопроект хочуть ухвалити вже в перший день роботи ВР IX скликання, тобто 29 серпня.

"У нас є достатньо процесуально-процедурних передумов, щоб цей законопроект був сьогодні проголосований", – заявив Стефанчук, уточнивши, що депутати зможуть залишитися без недоторканності тільки з 2020 року.

Руслан Стефанчук

Як писав OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що партія "Слуга народу" готує понад 400 правок до Конституції України. Як відомо, для того, щоб внести зміни до Конституції, за нього повинні проголосувати не менше 300 народних депутатів.

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