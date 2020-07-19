Актор, комік і ведучий Віктор Гевко балотуватиметься в мери Тернополя від партії "Слуга народу".

Про це заявило видання РБК-Україна, посилаючись на власні джерела.

35-річний Гевко є уродженцем Тернопільської області і, якщо буде брати участь у виборах, то його ключовим опонентом буде діючий глава міста, "свободівець" Сергій Надал.

Віктор Гевко. Фото з instagram

Гевко є активним учасником гумористичних шоу, які раніше створив і вів Володимир Зеленський. Він – триразовий переможець "Розсміши коміка", автор і актор скетч-шоу "Країна У", і "Одного разу під Полтавою", учасник проекту 95 Кварталу "Бійцівський клуб", а також капітан команди "VIP-Тернопіль", яка кілька разів брала участь в "Лізі сміху".

Гевко займається проведенням весіль і корпоративів, пропонуючи такі послуги, зокрема, на сторінці в Instagram.

"Слуга народу" відправить на вибори мера Тернополя коміка з шоу Зеленського, – ЗМІ

Віктор Гевко. Фото з instagram

Як раніше писав OBOZREVATEL, від "Слуги народу" в мери Києва буде балотуватися Ірина Верещук. Раніше вона розкрила свої переваги.