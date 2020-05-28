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28 травня • оновлено в 19:42
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"Слуга народу" Валерій Божик заразився коронавірусом

1.3т
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Народний депутат від "Слуги народу" Валерій Божик заразився коронавірусом.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила заступниця глави президентської фракції Євгенія Кравчук.

Божика вже ізолювали. Апарат Ради складає списки людей, які раніше контактували з нардепом.

"Так, дійсно, буквально кілька годин тому прийшов позитивний результат [на коронавірус]. Депутат на ізоляції, триває епідеміологічне розслідування", – розповіла Кравчук.

Валерій Божик – заступник голови парламентського комітету з питань правової політики. За словами Кравчук, ймовірно, саме члени комітету першими захочуть пройти тестування на COVID-19.

Валерій Божик

Валерій Божик

facebook нардепа

Як писав OBOZREVATEL, раніше коронавірусом перехворіли близько 10 народних депутатів. Разумков заявляв, що в Раді всі остаточно вилікувалися.

При цьому нещодавно знову стало відомо про випадок зараження в парламенті, де захворів близький до Зеленського нардеп.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Євгенія Кравчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 382.

    Вилікувалися: 8439. Померли: 669.

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