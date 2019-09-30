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2 жовтня • оновлено в 19:29
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"Слуга народу" Тищенко зганьбився на "корупційному ремонті" школи у Києві: усі подробиці

23.1т Читати матеріал російською

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко звинуватив управління освіти в Святошинському районі Києва у розкраданні коштів на ремонт харчоблоку школи, але там заявили, що нардеп показав не весь ремонт і надали фото.

У ролику, опублікованому на його Facebook-сторінці, Тищенко розповів, що на ремонт харчового блоку в їдальні згідно з документами було витрачено майже 2 мільйони гривень. Він запросив фахівця, який оцінив роботи та матеріали усього в 700-800 тисяч (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).

Тищенко задався питанням "де гроші" і заявив, що справою глави Святошинського управління освіти Юрія Дубовецького вже займаються в Національному антикорупційному бюро.

Микола Тищенко

Микола Тищенко

lichnosti.net

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"Спадкоємець Голохвастова": "слугу народу" Тищенка затролили в яскравому відео

"Тому я звертаюся до пана Дубовецького! Прийшов час відповідати за те, що ви не один рік обкрадали наших дітей. Я вас вітаю, вашою справою вже займається НАБУ. Тищенко очі закривати не буде. Тому Дубовецький – на вихід, а іншим приготуватися. Ми прийшли робити ревізію, і ми зробимо це разом", – написав Тищенко.

У школі "Українській правді" розповіли, що за 1,75 мільйона зробили ремонт не тільки в харчоблоці, а й в їдальні, яку нардеп у своєму відео чомусь не показав.

"Усі 2,5 місяці літа, до 27 серпня у нас робився ремонт. Сума виділена 1,8 мільйона фактично. Що було передбачено в першу чергу зробити? 49 років школі, і якщо харчоблок колись робився, то місце, де харчуються діти, 49 років без ремонту. Тому головна маса цієї суми була виділена саме на заміну плитки, стін, мийки, стелі, яка була чорна від грибка. Депутат не до кінця показав відео. Він показав лише те, що у харчоблоці. Але якщо б він показав і зал, який зроблений, то питань би не виникло ніяких", – розповіла директор школи Світлана Уца.

Ремонт в харчоблоці та їдальні школи

Ремонт в харчоблоці та їдальні школи

Українська правда

Ремонт в харчоблоці та їдальні школи

Ремонт в харчоблоці та їдальні школи

Українська правда

Ремонт в харчоблоці та їдальні школи

Ремонт в харчоблоці та їдальні школи

Українська правда

За її словами, за ці кошти також зробили косметичний ремонт харчоблоку, замінили витяжки, всі вікна в їдальні і харчоблоці і замінили двері. У Святошинському РУО цю інформацію підтвердили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від партії "Слуга народу", ресторатор Микола Тищенко, який пройшов до Верховної Ради за мажоритаркою, взяв собі в помічники 22-річну модель Мар'яну Міхолап.

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Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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Литвиненко Антон
Литвиненко Антон
У него слово клоун, на лбу написано
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Здоровое и борзое хамло!
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Евгений Хурсин: Сегодня слуге народа, Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа. Видео. https://www.facebook.com/100025376883036/videos/484162222439670/
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