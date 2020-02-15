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15 лютого • оновлено в 17:16
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"Слуга народу" себе топить": озвучено прогноз щодо дострокових виборів у Раду

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Президент України Володимир Зеленський може ініціювати дострокові вибори до Верховної Ради наприкінці 2020-го або у 2021 році.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт з конституційного права Олександр Москалюк. На його думку, президент таким чином може провести в Раду у складі "Слуги народу" більш лояльну команду.

За його словами, нинішня Верховна Рада "не гірше, але й не краще за попередню, просто стало багато речей видніше в силу різних обставин".

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Коментуючи зниження рейтингу партії "Слуга народу", Москалюк зазначив: "Всі люди зайшли абсолютно свіжі від цієї політичної сили до парламенту, немає потреби їх топити. Вони самі себе топлять, зокрема в силу елементарної недосвідченісті і невміння себе поводити навіть у межах парламенту".

Експерт назвав єдиний реальний варіант провести дострокові вибори в Раду: "Треба, щоб певна кількість депутатів вийшла зі "Слуги народу". І тоді чекати місячний термін для того, буде там сформована коаліція чи ні".

"Але це теж небезпечна гра. Умовно кажучи, виходять 20-30 людей, а тут раптом "Голос" заходить, і вони створюють коаліцію з "Голосом", – пояснив він.

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"Але мені здається, що будуть дострокові вибори до українського парламенту з однієї простої причини. Первинно була збірна солянка цієї політичної сили. Зараз, вже трохи набувши досвіду, Зеленський може по-іншому підійти до формування списку, збільшити кількість людей, які будуть відповідати його баченню того, хто має бути в цій політичній силі", – розповів Москалюк.

На питання, коли можуть пройти дострокові вибори в Раду, експерт відповів: "Я думаю, це буде або кінець цього року, або наступний рік".

"Слуга народу" себе топить": озвучено прогноз щодо дострокових виборів у Раду

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 4 лютого заявив, що уряд і Верховна Рада не виконали низку поставлених перед ними важливих завдань.

При цьому Зеленський під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" заявив, що ні про який розпуск Ради зараз мови бути не може.

Верховна Рада України підтримала в першому читанні зміни до Конституції, які передбачають зменшення конституційного складу парламенту до 300 народних депутатів, а також закріплюють пропорційну виборчу систему.

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Теми
Перевибори в Раду Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Володимир Зеленський Олександр Москалюк
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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