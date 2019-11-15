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15 листопада • оновлено в 14:39
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"Слуга народу" раптово пішла у відставку з високої посади: що відомо

4.6т
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Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук склала повноваження представниці Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Про це у п'ятницю, 15 листопада політикиня повідомила у своєму Facebook.

"Від сьогодні складаю повноваження представника Кабміну у Верховній Раді. Дякую усім, хто допомагав мені у цій роботі. Сфокусуюсь на роботі у Комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую всім, хто вірить і допомагає", – написала вона.

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Ірина Верещук

Ірина Верещук

Facebook/Ірина Верещук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Верещук припустила, що перші відставки у Кабінеті міністрів України Олексія Гончарука можуть відбутися не раніше початку 2020 року.

Також Верещук визнала, що депутати президентської фракції висловлювали невдоволення діями Кабміну Гончарука.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Мария Захарова украинской политики и та не выдержала безответственности ЗЕлуп, ой простите, новой формации политиков, то есть шимпанЗЕ. Не выдержала бедняжка пыткой в зоопарке под названием недопарти Сопли народа (СН).
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