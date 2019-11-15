"Слуга народу" раптово пішла у відставку з високої посади: що відомо

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук склала повноваження представниці Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Про це у п'ятницю, 15 листопада політикиня повідомила у своєму Facebook.

"Від сьогодні складаю повноваження представника Кабміну у Верховній Раді. Дякую усім, хто допомагав мені у цій роботі. Сфокусуюсь на роботі у Комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую всім, хто вірить і допомагає", – написала вона.

Ірина Верещук Facebook/Ірина Верещук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Верещук припустила, що перші відставки у Кабінеті міністрів України Олексія Гончарука можуть відбутися не раніше початку 2020 року.

Також Верещук визнала, що депутати президентської фракції висловлювали невдоволення діями Кабміну Гончарука.

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