Зеленський зібрав "Слугу народу" на закриту зустріч: ексклюзивні подробиці та фото

У понеділок, 28 жовтня, народні депутати від фракції "Слуга народу" зібралися на зустріч, на якій був присутній президент Володимир Зеленський.

Захід проходив у конгрессно-виставковому центрі "Парковий" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Засідання почалося з пікету підприємців. Прихильники ФОП прийшли з плакатами і вимагали захистити їх права.

Зустріч "Слуги народу" намагалися зірвати ФОП

Зустріч "Слуги народу" намагалися зірвати ФОП

Незабаром на зустріч прибули президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан і його заступник Сергій Трофімов, а також глава парламентської фракції Давид Арахамія.

Глава держави звернувся до "слуг" із закликом не "розгойдувати човен". Він заявив, що в партії повинен бути порядок.

Нардепи торкнулися питань фінансового характеру: обговорювалися субвенції та виділення коштів на відновлення доріг на Донбасі. Парламентарії також говорили про роботу на округах.

Окрім того, на зустрічі торкнулися генерального прокурора Руслана Рябошапки. Нардеп Антон Поляков у коментарі OBOZREVATEL розповів про конфлікт з одним із колег, який нібито замовив його кримінальному авторитету. Генпрокурор, за словами Полякова, на повідомлення про це не відреагував.

Зеленський зібрав "Слугу народу" на закриту зустріч

Незважаючи на ряд скандальних інцидентів із "слугами" в Раді, з фракції нікого не виключили.

Зокрема, виправдали нардепа В'ячеслава Медяника, який попався на переписці, в якій "вирішував" справи з прокурорами. Він заявив на засіданні, що ні в чому не винен і на підтвердження цього вже пройшов поліграф. За результатами перевірки питання було закрите.

Не стали позбавляти мандатів і нардепів, яких зловили на кнопкодавстві.

Один з парламентаріїв також повідомив OBOZREVATEL, що частково обговорювали питання з Євгеном Шевченком, який з'явився в ефірі пропагандистів Кремля з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним. Нардепи прийшли до рішення більше не ходити на російське телебачення.

У політсилі запевнили, що монобільшість зберігається, і немає розколу, про який говорять ЗМІ. Також відзначили, що деякі члени фракції розхитують ситуацію і хочуть пропіаритися на скандалах. Представник "СН" запевнив, що конфлікту, який намагаються роздути, немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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