"Слуга народу" проведе діджіталізацію Ради: що це значить

Парламент підтримав проект закону №1044-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України про впровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом".

Це сталося на засіданні ВР у четвер, 12 вересня. За документ у першому читанні проголосували 270 нардепів.

Відзначимо, проектом пропонується внести зміни до статті 91 Регламенту Ради в частині подачі супровідних документів до законопроектів в електронному вигляді, а також до статті 97 про ведення справи законопроекту в електронному вигляді.

Колаж

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Під час обговорення позафракційний депутат Олесь Довгий приніс на трибуну стопку паперів, показавши, скільки листів отримують нардепи щодня.

Він також продемонстрував планшет, на якому за допомогою розробленої платформи можна працювати над законопроектами.

скрін трансляції

скрін трансляції

Згідно з документом, всі зареєстровані у Верховній Раді законопроекти будуть надаватися народному депутату шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Ради інформаційного листа про реєстрацію законопроектів.

Також для реєстрації законопроекту народні депутати повинні подавати супровідні документи тільки в електронному вигляді, тоді як зараз необхідно подавати також і паперовий комплект документації.

"Це не тільки збереже українські ліси, а й підвищить швидкість і ефективність законотворчого процесу. Адже в паперовому вигляді в документах не можна робити пошук за ключовими словами та копіювати.

До того ж, стара система підвищувала витрати на утримання ВР. У цьому році в кошторисі ВР тільки на папір передбачено 400 млн грн", – прокоментувала законопроект прес-служба "Слуги народу".

Результати поіменного голосування:

Як писав OBOZREVATEL, на засіданні 12 вересня монобільшість Верховної Ради прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін щодо підстав передачі справ на розгляд Великої палати Верховного Суду і термінів повернення адміністративних справ.

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