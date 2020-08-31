'Слуга народу' представила кандидатів у мери: повний список

У понеділок, 31 серпня, на з'їзді партії "Слуга народу" були представлені кандидати в мери міст.

Всього на з'їзді політсили було представлено 23 оосби. Повний список імен кандидатів:

Вінниця – голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов. Дніпро – головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Житомир – ректор Державного університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов. Запоріжжя – перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Тишечко. Івано-Франківськ – Юристконсультант, директор будівельної компанії Олександр Богачов. Київ – народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук. Кривий Ріг – генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик. Кропивницький – фінансист, банкір Ольга Ковальова-Алокікі. Львів – лікар, депутат Львівської міської ради Тарас Кльофа. Миколаїв – підприємець, громадський діяч Тетяна Домбровська. Одеса – доктор філологічних наук, підприємець, педагог Олег Філімонов. Полтава – підприємець Сергій Іващенко. Рівне – глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль. Суми – народний депутат від партії "Слуга народу" Тетяна Рябуха. Слов'янськ – депутат Слов'янської міськради Ольга Алтуніна. Тернопіль – сценарист Віктор Гевко. Ужгород – депутат Ужгородської міської ради Віктор Щадей. Харків – глава Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер. Херсон – ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету Юрій Кирилов. Хмельницький – професор, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Ящук. Черкаси – підприємець Віталій Ільченко. Чернівці – голова Чернівецької обласної організації партії "Слуга народу", підприємець Віталій Другановський. Чернігів – депутат Чернігівської міської ради Юрій Тарасовець.

Кандидати в мери від "Слуги народу". Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'їзд партії "Слуга народу" проходить в київському КВЦ "Парковий".

Відзначимо, що з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал