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"Слуга народу" представила кандидатів у мери: повний список

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
19,4 т.

  • Відкрив з'їзд голова партії Олександр Корнієнко

  • Всього було представлено 23 кандидата

  • Після представлення деякі з кандидатів зробили заяви щодо своєї передвиборчої кампанії

'Слуга народу' представила кандидатів у мери: повний список

"Слуга народа" представила кандидатов в мэры.

У понеділок, 31 серпня, на з'їзді партії "Слуга народу" були представлені кандидати в мери міст.

Всього на з'їзді політсили було представлено 23 оосби. Повний список імен кандидатів:

  1. Вінниця – голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.

  2. Дніпро – головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

  3. Житомир – ректор Державного університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов.

  4. Запоріжжя – перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Тишечко.

  5. Івано-Франківськ – Юристконсультант, директор будівельної компанії Олександр Богачов.

  6. Київ – народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

  7. Кривий Ріг – генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик.

  8. Кропивницький – фінансист, банкір Ольга Ковальова-Алокікі.

  9. Львів – лікар, депутат Львівської міської ради Тарас Кльофа.

  10. Миколаїв – підприємець, громадський діяч Тетяна Домбровська.

  11. Одеса – доктор філологічних наук, підприємець, педагог Олег Філімонов.

  12. Полтава – підприємець Сергій Іващенко.

  13. Рівне – глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

  14. Суми – народний депутат від партії "Слуга народу" Тетяна Рябуха.

  15. Слов'янськ – депутат Слов'янської міськради Ольга Алтуніна.

  16. Тернопіль – сценарист Віктор Гевко.

  17. Ужгород – депутат Ужгородської міської ради Віктор Щадей.

  18. Харків – глава Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

  19. Херсон – ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету Юрій Кирилов.

  20. Хмельницький – професор, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Ящук.

  21. Черкаси – підприємець Віталій Ільченко.

  22. Чернівці – голова Чернівецької обласної організації партії "Слуга народу", підприємець Віталій Другановський.

  23. Чернігів – депутат Чернігівської міської ради Юрій Тарасовець.

Кандидати в мери від "Слуги народу".

Кандидати в мери від "Слуги народу". Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'їзд партії "Слуга народу" проходить в київському КВЦ "Парковий".

Відзначимо, що з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

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