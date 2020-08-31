'Слуга народу' представила кандидатів у мери: повний список

Відкрив з'їзд голова партії Олександр Корнієнко
Всього було представлено 23 кандидата
Після представлення деякі з кандидатів зробили заяви щодо своєї передвиборчої кампанії
"Слуга народа" представила кандидатов в мэры.
У понеділок, 31 серпня, на з'їзді партії "Слуга народу" були представлені кандидати в мери міст.
Всього на з'їзді політсили було представлено 23 оосби. Повний список імен кандидатів:
Вінниця – голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.
Дніпро – головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
Житомир – ректор Державного університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов.
Запоріжжя – перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Тишечко.
Івано-Франківськ – Юристконсультант, директор будівельної компанії Олександр Богачов.
Київ – народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.
Кривий Ріг – генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик.
Кропивницький – фінансист, банкір Ольга Ковальова-Алокікі.
Львів – лікар, депутат Львівської міської ради Тарас Кльофа.
Миколаїв – підприємець, громадський діяч Тетяна Домбровська.
Одеса – доктор філологічних наук, підприємець, педагог Олег Філімонов.
Полтава – підприємець Сергій Іващенко.
Рівне – глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.
Суми – народний депутат від партії "Слуга народу" Тетяна Рябуха.
Слов'янськ – депутат Слов'янської міськради Ольга Алтуніна.
Тернопіль – сценарист Віктор Гевко.
Ужгород – депутат Ужгородської міської ради Віктор Щадей.
Харків – глава Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.
Херсон – ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету Юрій Кирилов.
Хмельницький – професор, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Ящук.
Черкаси – підприємець Віталій Ільченко.
Чернівці – голова Чернівецької обласної організації партії "Слуга народу", підприємець Віталій Другановський.
Чернігів – депутат Чернігівської міської ради Юрій Тарасовець.
Кандидати в мери від "Слуги народу". Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, з'їзд партії "Слуга народу" проходить в київському КВЦ "Парковий".
Відзначимо, що з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.
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