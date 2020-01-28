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28 січня • оновлено в 14:04
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/ Політика

"Слуга народу" на Lexus потрапила в ДТП

1.9т
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В Миколаєві в ДТП потрапила депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва.

Як пишуть "Новини N", політик на авто Lexus NT 200 зіткнулася з Mazda 323.

Повідомляється, що в неділю, 26 січня Аллахвердієва на машині їхала по вулиці Пушкінській від Інгульського мосту в напрямку кільця з проспектом Центральним. За перехрестям з вул. Адмірала Макарова депутат спробувала заїхати в паркувальний кишеню, розташований праворуч по ходу руху авто.

Ірина Аллахвердієва

Ірина Аллахвердієва

Депутат почала здійснювати маневр, не пропустивши при цьому автомобіль Mazda, що їхав справа в попутному напрямку. В результаті чого дві машини зіткнулися.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні пошкодження.

ДТП з нардепом

ДТП з нардепом

ДТП з нардепом

ДТП з нардепом

ДТП з нардепом

ДТП з нардепом

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Автор
Тимур Григоренко
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