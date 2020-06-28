"Слуга народу", який пропонував продати собаку, потрапив у новий скандал: можу і послати
Євген Брагар вляпався в скандал у Facebook.
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Брагар "зчепився" з користувачкою мережі, заявивши їй, що "може і послати".
Переписка відбулася на сторінці політика в Facebook під одним із його постів. Коментатор залишив під повідомленням Брагаря – про участь на виборах до Ради громадського контролю при НАБУ фейкових організацій – такий текст (цитуємо): "Та ти сі вспокоїш, чи нє?"
На це політик порадив користувачеві відписатися від його сторінки, якщо той не хоче її читати.
В обговорення втрутилася інша користувачка, залишивши коментар: "А чому ви тикаєте, шановний депутате? Ви забули, на чиї податки живете і хто вам гроші платить? Може вам нагадати?"
"Можу і послати", – відповів на це нардеп. В одному з наступних коментарів він пояснив свою відповідь тим, що "дотримується норм моралі, захищаючи власну ідеологічну позицію".
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Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Євген Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, яка дзвонила в студію, продати собаку, якщо він елітної породи, для оплати комунальних платежів.
Українці висміяли заяву народного депутата і створили масу фотожаб і мемів про "собачий" скандал у президентській партії.
ЗМІ знайшли бабусю і її собаку, які стали "знаменитими".
У результаті Брагару довелося виправдовуватися, а його колегам із фракції "Слуга народу" – вибачатися.
У "Слузі народу" заявили, що підстав для покарання нардепа немає.
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков жорстко відреагував на скандальні висловлювання Брагаря і зробив попередження іншим парламентаріям.
Пенсіонерка Любов Колюча зізналася, що чекає Брагаря в гості. Вона також показала свою дворнягу Шарика.
Сам Брагар прокоментував скандал, який розгорівся навколо його поради про продаж собаки. Він заявив, що йому нормально живеться під пильною увагою ЗМІ.