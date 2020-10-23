"Слуга народу" в Бердянську об'єдналася із "За майбутнє" и "Опоблоком"

Осередок партії "Слуга народу" у Бердянську (Запорізька область) напередодні місцевих виборів оголосив, що об'єднається із політсилою "За майбутнє" та "Опозиційним блоком".

Відповідний допис із відеозверненням з'явився на сторінці "Слуга народу – Бердянськ" у Facebook. У ролику представники згаданих партій зазначили, що мають намір йти єдиною командою на вибори до міськради (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Настав час об'єднатися заради нашого міста. Бердянськ потребує нових креативних ідей, які здатні принести реальні зміни. Сьогодні три політичні сили – "За майбутнє", "Слуга народу" та "Опозиційний блок" – об'єднались, щоб відстоювати інтереси бердянців", – написали представники провладної партії.

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