МоваЯзык

Топтеми:

"Слуг народу" викрили на "крадіжці" гасла: у кого підгледіли

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
1,7 т.
'Слуг народу' викрили на плагіаті передвиборного гасла

"Слуг народу" викрили на плагіаті передвиборного гасла.

Гасло "Україна – це ти!", обраний партією "Слуга народу" для передвиборної кампанії на місцевих виборах виявився плагіатом слогана Юлії Тимошенко на президентських виборах в 2010 році.

Про це написав у Facebook депутат Верховної Ради України VIII скликання Борислав Береза. Він назвав це "крадіжкою".

"Все ж красти чуже у Зе! з товаришами виходить краще, ніж створювати своє. Тепер ось обікрали Юлію Володимирівну. І адже не посоромилися. Думали, що раз пройшло 10 років, то все все забули. Не забули", – написав політик.

Він також нагадав слова президента України Володимира Зеленського, сказані під час інавгураційної промови про те, що "кожен з нас – президент".

"Пам'ятайте, ще недавно всі ви були президентами? Тепер всі ви Україна. А скоро вам ще якусь локшину на вуха повісять", – резюмував Береза.

"Слуги народу" запозичили своє гасло у Юлії Тимошенко

"Слуги народу" запозичили своє гасло у Юлії Тимошенко (Facebook Борислава Берези)

Плагіат побачив Борислав Береза

Плагіат побачив Борислав Береза (Facebook Борислава Берези)

Як раніше писав OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" вибрала для передвиборної кампанії на місцевих виборах гасло "Україна – це ти!".

УкраїнаМісцеві вибори в Україні 2020Партія Слуга народу
Поділитися в Facebook
  2. Політика