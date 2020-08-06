"Слуг народу" викрили на "крадіжці" гасла: у кого підгледіли

Гасло "Україна – це ти!", обраний партією "Слуга народу" для передвиборної кампанії на місцевих виборах виявився плагіатом слогана Юлії Тимошенко на президентських виборах в 2010 році.

Про це написав у Facebook депутат Верховної Ради України VIII скликання Борислав Береза. Він назвав це "крадіжкою".

"Все ж красти чуже у Зе! з товаришами виходить краще, ніж створювати своє. Тепер ось обікрали Юлію Володимирівну. І адже не посоромилися. Думали, що раз пройшло 10 років, то все все забули. Не забули", – написав політик.

Він також нагадав слова президента України Володимира Зеленського, сказані під час інавгураційної промови про те, що "кожен з нас – президент".

"Пам'ятайте, ще недавно всі ви були президентами? Тепер всі ви Україна. А скоро вам ще якусь локшину на вуха повісять", – резюмував Береза.

"Слуги народу" запозичили своє гасло у Юлії Тимошенко (Facebook Борислава Берези)

Плагіат побачив Борислав Береза (Facebook Борислава Берези)

Як раніше писав OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" вибрала для передвиборної кампанії на місцевих виборах гасло "Україна – це ти!".