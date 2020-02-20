"Слуг народу" в Раді застали за "просиджуванням штанів". Фото

У четвер, 20 лютого, народні депутати від фракції "Слуга народу" Едуард Прощук і Ігор Васильєв під час голосування за правки по земельному закону займалися в залі Верховної Ради своїми справами.

Так, депутат Прощук сидів на робочому місці в парламенті, надівши навушники. За його зовнішнім виглядом можна припустити, що депутат явно нудьгував, не слухаючи виступи колег по земельному закону.

Едуард Прощук в Раді

Едуард Прощук в ВР

Едуард Прощук в навушниках

В цей же час, коли в Раді розглядали важливі поправки, депутат Васильєв розмовляв по мобільному телефону.

Ігор Васильєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 лютого народні депутати від партії "Слуга народу" гралися під час засідання Верховної Ради.

Також нардеп від "Слуги народу" Олександр Кабанов на засіданні парламенту дивився фільм.

Раніше депутат він партії "Слуга народу" Вікторія Кінзбурская прийшла в Раду з дорогою сумкою від відомого бренду Prada.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!