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20 лютого • оновлено в 14:28
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"Слуг народу" в Раді застали за "просиджуванням штанів". Фото

1.6т
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У четвер, 20 лютого, народні депутати від фракції "Слуга народу" Едуард Прощук і Ігор Васильєв під час голосування за правки по земельному закону займалися в залі Верховної Ради своїми справами.

Так, депутат Прощук сидів на робочому місці в парламенті, надівши навушники. За його зовнішнім виглядом можна припустити, що депутат явно нудьгував, не слухаючи виступи колег по земельному закону.

Едуард Прощук в Раді

Едуард Прощук в Раді

Едуард Прощук в ВР

Едуард Прощук в ВР

Едуард Прощук в навушниках

Едуард Прощук в навушниках

В цей же час, коли в Раді розглядали важливі поправки, депутат Васильєв розмовляв по мобільному телефону.

Ігор Васильєв

Ігор Васильєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 лютого народні депутати від партії "Слуга народу" гралися під час засідання Верховної Ради.

  • Також нардеп від "Слуги народу" Олександр Кабанов на засіданні парламенту дивився фільм.

  • Раніше депутат він партії "Слуга народу" Вікторія Кінзбурская прийшла в Раду з дорогою сумкою від відомого бренду Prada.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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