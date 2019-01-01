Словаччина: питання України буде в ОБСЄ пріоритетом

З 1 січня ОБСЄ на один рік очолила Словаччина. Серед головних завдань головування - врегулювання конфлікту на Сході України.З 1 січня 2019 року Словаччина в порядку ротації на один рік перебрала головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), змінивши Італію. У заяві з нагоди початку головування міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак підкреслив, що одним з ключових завдань для ОБСЄ упродовж найближчого року буде "розв'язання кризи в Україні та довкола неї". Цю заяву було оприлюднено на сайті організації.

Лайчак назвав військовий конфлікт в Україні "одним з ключових питань нашої спільної безпеки". За словами голови словацького МЗС, Братислава докладе активних зусиль до налагодження діалогу та зменшення напруги у зоні конфлікту на Донбасі. "Ми підтримуємо повну імплементацію наявних домовленостей, включно з повагою до режиму тиші та відведенням важкого озброєння", - наголошується в заяві.

ОБСЄ була створена у розпал "холодної війни" 1973 року як Нарада з безпеки та співробітництва у Європі. Організація надіслала сотні спостерігачів до Східної України, щоб фіксувати дотримання Мінських домовленостей та перебіг збройного конфлікту на Донбасі.

10 січня Мирослав Лайчак представить пріоритети словацького головування постійному комітету ОБСЄ у Відні. Другим за важливістю питанням після України для Братислави будуть виклики технологічних змін, зокрема кібербезпека, а ще до її пріоритетів належитимуть запобігання конфліктам та посилення міжнародних інституцій.