Слідом за Сивохо: "кварталівець" став радником секретаря РНБО

Генеральний директор компанії "Квартал-концерт", нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба Ткаченка. Він повідомив про безліч планів стосовно Донбасу.

"Я, як людина, яка народилась на Луганщині та більшу частину свого свідомого життя прожив там, знаю не із чуток, яка ситуація склалася на Донбасі. Тому для мене вагоме значення має те, що я став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Планів і задач для себе ставлю безліч", – прокоментував Ткаченко.

Максим Ткаченко став радником глави РНБО gordonua.com

Ткаченко є заступником голови комітету ВР з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Він став одним із співвласників ТОВ "Квартал-Концерт" – дочірньої компанії Студії "Квартал 95" – в 2014 році. З 2016 року він концертний директор співачки Тіни Кароль.

Ткаченко був головою кампанії Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року в Луганській області. Також Ткаченко – заступник голови депутатської фракції партії Слуга народу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше комік, актор і тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо почав радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Пізніше він поділився планами по роботі в РНБО

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