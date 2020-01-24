"Слідчий ховав очі": Порошенко розповів про допит у ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що провадження, відкриті Державним бюро розслідувань, зокрема щодо Мінських угод, проходу українських кораблів через Керченську протоку чи націоналізації ПриватБанку – це політичні переслідування, інспіровані представниками п'ятої колони.

Основним замовником цих "шоу-вистав" є Російська Федерація, заявив він журналістам після того, як відвідав слідчих ДБР.

"Я сьогодні був запрошений після того, як особисто добровільно сам з’явився 20 січня у приміщенні ДБР, щоб припинити інсинуації щодо повісток і визначити – коли я зможу прийти на допит. Мені наголосили, що дуже важливо прийти сьогодні, 24 січня. Я був змушений скасувати міжнародний візит до Швейцарії у Давос, де була запланована низка міжнародних зустрічей", – сказав Порошенко.

Порошенко розповів про допит у ДБР

На його переконання, у ДБР моніторять листування, тож, напевно, побачили замовлення квитків і саме в цей день призначили йому допит як свідку.

"Тоді я сказав, що якщо скасовую міжнародний візит, то я офіційно звертаюсь і прошу мене сьогодні допитати щодо всіх без винятку справ", – повідомив Порошенко.

Він наголосив, що, попри обіцянки, слідчі ДБР відмовилися проводити слідчі дії щодо решти справ.

"Сьогодні більш ніж годину велася дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати. То слідчих немає, то немає часу… Бо їм потрібне шоу, яке пишуть відомі сценаристи "Сватів" чи "95 кварталу". Наголошую, що шоу ми їм робити не дамо", – попередив Порошенко.

Він також зазначив, що у слідчих діях брали участь особи, які фігурують на так званих плівках Труби. Як відомо, канадські експерти визнали автентичним голос ексдиректора ДБР Романа Труби.

"Жахлива обставина, що ті фігуранти, які присутні в аудіозаписах "Трубу прорвало", ті ,хто отримували незаконні вказівки з Офісу президента, сьогодні брали участь у цих слідчих діях", – повідомив Порошенко.

"Було жахливо слухати те, що відбувалося з Мінських домовленостей. Я ніколи нічого подібного не чув. Слідчий ховав очі і це було дуже поганим спектаклем. Наголошую, що і стосовно моряків, де правота України підтверджена Гамбурзьким трибуналом, позицією РадБезу ООН і Генеральною Асамблеєю, рішеннями Ради Європейського Союзу, яка застосувала Азовський пакет санкцій проти Росії; де чітко визначено, що Україна діяла правильно; за Мінськими домовленостями Україна все виконує, вони допомогли нам зупинити російську навалу і за якими запроваджені санкції проти РФ – у нас сьогодні ДБР діє на боці Росії", – переконаний Петро Порошенко.

"Безумовно, це все має характер політичних переслідувань. Якщо є помста Порошенку з боку керівництва країни чи керівництва правоохоронних органів, будь ласка, але вони шкодять Україні", – підсумував п'ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати від "Європейської солідарності" викликали поліцію з метою примусити Державне бюро розслідувань виконати норми законодавства та забезпечити доступ парламентарів до приміщення ДБР і право на невідкладний прийом його главою Іриною Венедіктовою.

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