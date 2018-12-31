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''Слава Україні!'' Порошенко напередодні Нового року звернувся до народу

10.6тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко 31 грудня підбив підсумки року, що минає, і опублікував у соцмережах відео з фрагментами своїх виступів, присвячених питанням національної безпеки і єдиної української церкви.

"2018 рік став для України надзвичайно важливим та насичений подіями. Зокрема, була створена Єдина Помісна Православна Церква України, ми продовжили зміцнювати нашу армію та зміцнювати міжнародну підтримку України, гасло "Слава Україні!" стало офіційним привітанням наших військових", – зазначив президент України в своєму Facebook.

"Але найголовніше – ми вистояли і стали сильнішими, незважаючи на підступні плани і дії країни-агресора. Гордий, що разом з вами став учасником цих історичних подій", – підкреслив Порошенко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Росія відкриває новий фронт гібридної війни проти України.

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новий рік
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
От души желаю вальцману в 2019 году похоронить свою мариночку , и своих ублюдских детей !!! 😂
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lazar galka
lazar galka
Темы интервью украинской националистки коснулся и старейший еженедельник Myśl Polska. В статье этого издания публицист Адам Смех прокомментировал желание «необандеровцев» натравить поляков на Россию: «Эта современная, крайне антикоммунистическая и антисоветская Украина, не моргнув глазом, считает своими земли, полученные, как ни крути, благодаря Сталину от Польши, Венгрии, Чехословакии (Словакии) и Румынии, а польский Львов считает оккупированным Польшей в течение 600 лет, не говоря уже о культе самых кровавых преступников из ОУН-УПА и воспитании на этом культе нынешней украинской молодежи. Это для такой Украины, по мнению наглой г-жи Забужко, мы должны все бросить и идти в поход на Москву. Это чистейшая паранойя».
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lazar galka
lazar galka
Журналист Михал Милош в статье издания wSensie.pl назвал высказывание Забужко «самым глупым на этой неделе». «Украина. Страна бедности, нищеты, коррупции, дегенерации, страна убийц из ОУН-УПА (запрещена в РФ) и сотен памятников Бандере - никто не хочет признавать вашу лживую постбандеровскую национальную идентичность, основанную на убийцах, совершивших геноцид. Потому что других национальных героев у вас нет. И существуете только до тех пор, пока теплится конфликт с Россией. Поэтому сами его не гасите. А если вам так плохо, то соберите миллионы украинцев со всей Европы, но главное - те три миллиона из Польши, и пусть они как добровольцы отобьют Донбасс, Крым и пройдут по дну Азовского моря, которое перед вами как перед народом особо избранным обязательно расступится. А Вы, товарищ Забужко, тоже можете отправиться на Восток, хотя бы в качестве санитарки», - резюмировал журналист.
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