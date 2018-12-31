''Слава Україні!'' Порошенко напередодні Нового року звернувся до народу

Президент України Петро Порошенко 31 грудня підбив підсумки року, що минає, і опублікував у соцмережах відео з фрагментами своїх виступів, присвячених питанням національної безпеки і єдиної української церкви.

"2018 рік став для України надзвичайно важливим та насичений подіями. Зокрема, була створена Єдина Помісна Православна Церква України, ми продовжили зміцнювати нашу армію та зміцнювати міжнародну підтримку України, гасло "Слава Україні!" стало офіційним привітанням наших військових", – зазначив президент України в своєму Facebook.

"Але найголовніше – ми вистояли і стали сильнішими, незважаючи на підступні плани і дії країни-агресора. Гордий, що разом з вами став учасником цих історичних подій", – підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Росія відкриває новий фронт гібридної війни проти України.