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3 лютого • оновлено в 14:42
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"Слава Україні!" Ердоган яскраво звернувся до почесної варти у Києві. Відео

1.6т
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Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час візиту до Києва привітав українських військових словами "Слава Україні!".

Під час зустрічі Ердоган разом з українським президентом Володимиром Зеленським традиційно оглянули стрій почесної варти (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Слава Україні!" – привітався з почесною вартою Ердоган.

"Героям слава!" – відповіла почесна варта президенту Туреччини.

"Слава Україні!" Ердоган яскраво звернувся до почесної варти у Києві. Відео

Після цього президенти відправилися в церемоніальну резиденцію, де намічені переговори, в рамках яких будуть підписані двосторонні договори.

Зазначимо, офіційна церемонія зустрічі двох лідерів відбулася біля Маріїнського палацу, де вони заслухали гімни обох країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 лютого, з візитом до України прибув президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган. Зокрема, у Києві він зустрічається з главою держави Володимиром Зеленським.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Бггг. Эрдоган стебанулся. Его предупредили, что х...хлы общаются друг с другом лозунгами, но он, по ходу, до последнего момента не верил.
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Кор Павел
Кор Павел
Восток дело тонкое и.... Хитрое
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