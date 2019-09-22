Скрізь загрози! Шойгу озвучив ставлення Кремля до Третьої світової

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу виключив можливість участі Росії у Третій світовій війні.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту МК. Глава військового відомства РФ заявив, що питання про участь країни в будь-якому повномасштабному збройному конфлікті у найближчому майбутньому не піднімається.

"Питання, яке ви задали, непросте. Можливо, воно не для такого інтерв'ю, як наше. Але все ж спробую на нього відповісти. Я сподіваюся, що про повномасштабну війну сьогодні питання не стоїть. І всі ризики і наслідки, які спричинить за собою така повномасштабна війна, очевидні кожному", – підкреслив Шойгу.

Сергій Шойгу МК

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Однак він уточнив, що кількість загроз для Росії не стає менше.

"США вже вийшли з двох важливих договорів у сфері контролю над ядерною зброєю. Поки залишився договір СНО-3, про який в США теж йдуть дискусії: чи подовжувати його чи не продовжувати? В результаті такого підходу світ стає все більш непередбачуваним і менш безпечним. При сьогоднішньому рівні інформатизації та автоматизації висока ймовірність помилки в системі управління озброєнням", – заявив керівник Міноборони РФ і додав:

"Саме тому останнім часом на перший план вийшли питання забезпечення інформаційної безпеки. Коли ти усвідомлюєш свою вразливість і зацікавлений в збереженні балансу і загальної рівної безпеки, це змушує тебе включати голову. А коли ти вважаєш, як це за інерцією продовжують вважати в США, що баланс сил склався в твою користь, на думку можуть прийти самі різні ідеї, включаючи не самі розумні. Саме в цій ситуації я бачу зараз головну загрозу, і не тільки для Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше літак Шойгу "атакував" винищувач НАТО. У мережу потрапило відео сутички.

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