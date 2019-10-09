Скасування депутатської недоторканності: Рада підготувала наступний крок

Недоторканність депутатів в Україні втратить чинність 1 січня 2020 року, а доти потрібно врегулювати механізм їхнього притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це розповіла в ефірі ObozTV депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Вона стверджує, що її фракція вже підготувала законопроєкт, який затвердить процедуру затримання та обшуку парламентарів.

Кравчук нагадала, що Рада ухвалила законопроєкт №1009 про скасування так званих правок Лозового. Документ регулює слідчі дії щодо народних обранців.

"Найважливіше оновлення – суди більше не матимуть стосунку до направлення на експертизу, це вирішуватимуть слідчий, прокурор. Саме це гальмувало слідчі дії. Також законопроєкт №1009 вводить можливість прослуховування з боку ДБР і НАБУ", – зазначила вона.

Представниця "Слуги народу" також повідомила, що вона з колегами зареєструвала окремий законопроєкт, який регламентує і вносить зміни в різні закони щодо діяльності парламентарів.

"Недоторканність ми зняли, ще раз хочу підкреслити. Вона втратить чинність 1 січня 2020 року. Тепер ми регулюємо, у який спосіб народний депутат може бути притягнутий до відповідальності. Зокрема, зареєстрований законопроєкт підписали майже 50 осіб зі "Слуги народу". Наміри його ухвалити – більш ніж серйозні. Думаю, протягом місяця це трапиться, коли ми пройдемо всі стадії – через комітет, перше й друге читання", – розповіла Кравчук.

За її словами, після набуття законом чинності не потрібен буде дозвіл парламенту на затримання або обшук у народного обранця. Це відбуватиметься за згодою і підписом генерального прокурора.

"Важливо, щоб у різні закони – про статус нардепа та інші в цій сфері – була чітко прописана процедура. Це ми й зробили", – додала депутатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скасування імунітету зводиться до вилучення з 80-ї статті Конституції двох частин, в яких йдеться про гарантії депутатської недоторканності і неможливість затримати, заарештувати й притягнути нардепів до кримінальної відповідальності без згоди парламенту.

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