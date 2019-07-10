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"Скасуємо парад, потім забудемо про війну": ветеран АТО відповів Зеленському

7.4т Читати матеріал російською

Ветерани війни на Донбасі вимагатимуть від президента України Володимира Зеленського переглянути рішення про відмову від військового параду на День Незалежності 24 серпня.

Про це в ефірі ObozTV розповів волонтер і колишній військовий розвідник Андрій Римарук. Учасник АТО зазначив, що "трохи шокований і категорично проти" такого рішення.

Римарук розкритикував ідею президента роздати військовим зекономлені на параді гроші: "Якщо взяти ці 300 млн гривень і розділити на кількість військовослужбовців в Україні, ця сума еквівалентна 900-1000 грн. Проїсти ці гроші? Думаю, це недоцільно".

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"Якщо президент хоче заощадити, економити треба в інших місцях. Можна зробити менше техніки, яка з'їдає дуже багато пального, але парад потрібен. Адже спочатку ми скасуємо парад, а потім почнемо забувати про війну. А потім можемо не звернути уваги на те, що десь буде підписано акт про нашу капітуляцію. Парад дає армії можливість віддати честь народу, який вона захищає. А народу навпаки – подякувати армії за те, що вона робить", – підкреслив волонтер.

Учасник АТО також провів паралелі з торішнім парадом, де були присутні військові з інших держав, зокрема – країн НАТО.

"Вони показували, що вони готові допомогти нам – не особистим складом, не людьми, а військовою співпрацею, ділитися своїми досягненнями і знаннями. Тому на минулому параді Європа показала, що вона підтримує нас. Цього року ми цього не побачимо, на превеликий жаль", – констатував він.

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"Такі різкі заяви президента... Суспільство зараз і так наелектризоване, і щотижня президент видає якісь нові рішення, які розділяють суспільство. Цього зараз робити не треба, навпаки, треба об'єднувати суспільство. На жаль, він цього не робить", – вважає учасник війни на Донбасі.

Римарук запевнив, що ветерани "будуть об'єднуватися і групуватися, вимагати проведення параду у тому форматі, в якому він був у нас завжди".

"Скасуємо парад, потім забудемо про війну": ветеран АТО відповів Зеленському

facebook.com/generalpoltorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення президента Володимира Зеленського скасувати парад на День Незалежності викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV День Незалежності Військовий парад у Києві
Особи
Андрій Римарук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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