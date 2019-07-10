"Скасуємо парад, потім забудемо про війну": ветеран АТО відповів Зеленському

Ветерани війни на Донбасі вимагатимуть від президента України Володимира Зеленського переглянути рішення про відмову від військового параду на День Незалежності 24 серпня.

Про це в ефірі ObozTV розповів волонтер і колишній військовий розвідник Андрій Римарук. Учасник АТО зазначив, що "трохи шокований і категорично проти" такого рішення.

Римарук розкритикував ідею президента роздати військовим зекономлені на параді гроші: "Якщо взяти ці 300 млн гривень і розділити на кількість військовослужбовців в Україні, ця сума еквівалентна 900-1000 грн. Проїсти ці гроші? Думаю, це недоцільно".

"Якщо президент хоче заощадити, економити треба в інших місцях. Можна зробити менше техніки, яка з'їдає дуже багато пального, але парад потрібен. Адже спочатку ми скасуємо парад, а потім почнемо забувати про війну. А потім можемо не звернути уваги на те, що десь буде підписано акт про нашу капітуляцію. Парад дає армії можливість віддати честь народу, який вона захищає. А народу навпаки – подякувати армії за те, що вона робить", – підкреслив волонтер.

Учасник АТО також провів паралелі з торішнім парадом, де були присутні військові з інших держав, зокрема – країн НАТО.

"Вони показували, що вони готові допомогти нам – не особистим складом, не людьми, а військовою співпрацею, ділитися своїми досягненнями і знаннями. Тому на минулому параді Європа показала, що вона підтримує нас. Цього року ми цього не побачимо, на превеликий жаль", – констатував він.

"Такі різкі заяви президента... Суспільство зараз і так наелектризоване, і щотижня президент видає якісь нові рішення, які розділяють суспільство. Цього зараз робити не треба, навпаки, треба об'єднувати суспільство. На жаль, він цього не робить", – вважає учасник війни на Донбасі.

Римарук запевнив, що ветерани "будуть об'єднуватися і групуватися, вимагати проведення параду у тому форматі, в якому він був у нас завжди".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення президента Володимира Зеленського скасувати парад на День Незалежності викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

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