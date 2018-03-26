Скандально відомий Манько може отримати посаду в одному з міністерств України

Скандально відомий Валентин Манько, якого ледь не призначили головою Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, незабаром нібито може отримати посаду при недавно створеному Міністерстві у справах ветеранів України.

Рішення про це має бути ухвалене вже 28 березня 2018 року, пише член "Правого сектора" Артем Доротенко на своїй сторінці у Facebook.

"Цю худобу, фахівця зі швидкісного демонтажу на металобрухт державного майна, головного коняра України, а точніше віджимщика нерозпайованої землі конезаводів, мародера Валіка Манька в середу наче повинні затвердити на посаду при новоствореному Міністерстві у справах ветеранів. Це дно!" - обурився він.

Доротенко також додав, що за його інформацією, коли Манько пропонували пройти поліграф в присутності журналістів для чесної відповіді на питання про його минуле, він спочатку погодився, а потім під безліччю приводів все ж відмовився від цієї процедури.

"Просто хочеться вірити, що це якась помилка", - підсумував він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що за Манько тягнеться довгий кримінальний шлейф.