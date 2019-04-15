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Скандальний топ-чиновник СБУ Семочко звільнений: Порошенко підписав указ

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Скандальний перший заступник глави Служби зовнішньої розвідки України, генерал-майор Сергій Семочко звільнений президентом Петром Порошенко з посади.

Про це свідчить указ №143/2019, підписаний чинним главою України й опублікований його прес-службою на офіційному сайті. Відзначимо, Семочко був звільнений 12 квітня.

"Звільнити Семочко Сергія Олексійовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", – сказано в тексті.

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Скандальний топ-чиновник СБУ Семочко звільнений: Порошенко підписав указ

Про рішення відсторонити від посади скандального чиновника Петро Порошенко повідомив під час виступу на НСК "Олімпійський". Як відомо, Сергій Семочко фігурує в розслідуванні "Бігус.інфо" про корупцію.

Нагадаємо: журналісти програми "Наші гроші" провели розслідування і з'ясували, що під час роботи Семочка в контррозвідці, СБУ вимагала у фармакологічного бізнесу "відкати". Його самого запідозрили в причетності до припинення закупівлі ліків.

Пізніше ЗМІ поширили інформацію, що Служба безпеки під керівництвом Семочка вимагала оригінал аудиту "ПриватБанку". Крім того, його викрили в дружніх зв'язках з одним із колишніх власників банку Геннадієм Боголюбовим.

За даними розслідування, сім'я екс-чиновника СБУ володіє також будинками під Києвом вартістю в мільйони доларів, хоч він і спростовував цю інформацію. Крім того, стало відомо, що члени його сім'ї мають російське громадянство.

Незабаром після цього Семочко в ефірі телеканалу ZIK спробував виправдатися за величезні статки, заявивши, що особняк у Козині придбала його дружина Тетяна Лисенко після продажу власного бізнесу в Криму.

Сергій Семочко

Сергій Семочко

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді директор департаменту "діалізна терапія" компанії DIAVITA Сергій Хрістінченко розповів, що Семочко вимагав від підприємства хабар у розмірі 250 тисяч доларів за право брати участь у тендері.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
СБУ
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Livesey David
Livesey David
Напишите лучше, как Матиос за бугор съеbнул!
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