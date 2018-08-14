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ПолітикаЕкономіка

Скандальний Доренко назвав Росію "відтр*ханою с*кою", яка заслужила Путіна

40.4тЧитати новину російською

Скандальний російський журналіст і головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Сергій Доренко назвав Росію "с*кою" і "відтр*ханою дівкою з косою", яка заслужила президента Володимира Путіна.

Відповідну заяву він зробив у інтерв'ю відомому блогеру Юрію Дудю, порівнявши Путіна з "братом-солдатом". Діалог був опублікований на відеохостингу YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відповідаючи на запитання ведучого, чи правда, що саме він зробив Путіна президентом, Доренко сказав: "Ні. Робить президентом людину тільки народ. Але ось нашептати народу - наше завдання".

Скріншот з ефіру

За словами одіозного журналіста, в 1999 році у Володимира Путіна був дуже низький рейтинг, однак саме цієї людини і не вистачало РФ.

"Є певний образ "батька" - хорошого, доброго, мудрого, трохи буркотливого, розважливого Примакова, і такого гарного, чіткого "завгоспа" Лужкова. Вони були дуже сильними. Вони ділили владу. У Примакова восени 1999 року президентський рейтинг був 32%, у Лужкова - 16%, а у Путіна - 1,5%", - розповів Доренко.

Прем'єр-міністр РФ Євген Примаков (11 вересня 1998 - 12 травня 1999 рр.)

Скріншот з ефіру

Юрій Лужков обіймав пост мера Москви з 1992 до 2010 рр.

Скріншот з ефіру

"І я подумав, що Росії, яка вся відтр*хана... Єльцин - він же такий селюк був! Росія вся відтр*хана всякими людьми, які намотували їй коси на кулак і дерли її ззаду. Ось ця Росія заслужила брата-солдата. Брат-солдат - це Путін. Ось ця відтр*хана дівка з косою на кулаці у чужого мужика, вона хоче, щоб приїхав брат-солдат і не дер її, а впрягся. Щоб братан-солдат прийшов! І ось цю фішку треба було нашептати їй, с*ці... Приїде братан і реально впряжется за тебе! Я відчув цю концепцію", - зізнався радіоведучий.

Зазначимо, що у 1999 році Євген Примаков очолював уряд РФ за президента Бориса Єльцина. Юрій Лужков на той час обіймав посаду мера Москви.

Володимир Путін був призначений прем'єр-міністром РФ у серпні 1999 року після недовгого перебування на чолі ФСБ і на посаді секретаря Ради безпеки. Першою особою держави став 31 грудня 1999 року, коли рішенням президента Бориса Єльцина був призначений в. о. президента Російської Федерації - у зв'язку з довгостроковою відставкою першого президента Росії. Вперше обраний главою держави 26 березня 2000 року. Переобирався на посаду у 2004, 2012 і 2018 роках.

Володимир Путін

Рамблер

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Доренко заявив про загибель Росії у найближчі 10 років і спрогнозував поглинання країни Китайською Народною Республікою.

Особи
Володимир ПутінЮрій ДюдьСергій Доренко
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Oleg
Petrov Oleg
блин, как вспомню 90-е... мы же считали всяких сванидзе, невзоровых, доренко, шендеровичей глашатаями, зовущими в светлое и процветающее будущее, истинными патриотами России... ну это же надо было быть такими идиотами ....
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Petrov Oleg, ты как был идиотом, так им и будешь
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Тишь да гладь в комментах, что свинорусы молчите, обходите тему, не нравится?!))))
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Ker Secre
Ker Secre
То одні бідну расєюшко трахали, тепер ваван з бандою трахає. Ще й з колін підняв і поставив в позу, щоб зручніше було.
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