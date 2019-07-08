Скандальний 216-й округ у Києві: стало відомо, хто очолює перегони в Раду

На 216-му виборчому окрузі в Києві (частина Дніпровського і Дарницького районів) за результатами опитування найбільшу довіру виборців має кандидат Андрій Юсов (партія "Громадянська позиція") – 18,7%.

Опитування щодо очікувань українців від позачергових виборів до ВРУ провів Фонд інноваційних проектів, у період з 26 червня по 3 липня.

Було опитано 1200 респондентів, які будуть голосувати на 216-ому окрузі. Статистична похибка становить не більше 3,2%.

Андрій Юсов Думская

Друге місце посіла Леся Забуранна ("Слуга народу") – 10,2%, а третє діючий депутат парламенту – Олександр Супруненко (самовисування) – 7,4%.

Слід зазначити, що Супруненко 4 липня заявив, що знімає свою кандидату з виборів, втім інформація про це на сайті ЦВК не з'явилась.

У Фонді зазначають, що висуванець від партії "Слуга народу" Забуранна у більшій мірі користується загальною тенденцію підтримки виборцем політсили чинного президента. Тобто, прихильники Зеленського голосують за кандидата від "Слуги народу" автоматично.

Лідерами рейтингу недовіри на окрузі стали представники старої влади: Супруненко – 39,6%, Павло Тесленко – 35,1% та чинний депутат Київради Віталій Павлик – 23,7%. У Юсова фіксується найнижчий рейтинг недовіри серед лідерів – 2,6%.

Також Фонд інноваційних проектів поставив запитання "Якби вибори до Верховної Ради України по одномандатному округу №216 відбулися найближчої неділі, за кого із кандидатів в народні депутати Ви б віддали свій голос?".

Серед тих, хто піде на вибори, 18,2 % опитаних віддали свій голос за Супруненка. Друге місце посів Юсов – він набирає 17,4% голосів. Третє місце – за Забуранною – 15,1%. Четверте і п’яте займають самовисуванці Тесленко і Павлик, 7,6% та 7,2% відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп-мільярдер знявся з виборів у Києві, але сітки можуть працювати на іншого. Політолог вважає, що суспільство повинно бити тривогу з приводу ситуації на 216-му виборчому окрузі в Києві.

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